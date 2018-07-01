Испания — Россия. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 1 июля

В воскресенье, 1 июля, в Москве на «Лужниках» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные Испании и России. Поединок начнется в 17:00 мск. Прогноз на Испания — Россия.

Испания

Сборная Испании — одна из самых забивных в мире. В отборочном цикле Испания забила в среднем 3.6 гола за игру. Испанцы не уходят с поля без гола с 2016 года.

На мундиале команда стартовала с сумасшедшей ничьи против португальцев (3:3). Далее с огромным трудом европейцы сломили сопротивление непокорного Ирана (1:0). При этом азиатский «автобус» стал настоящей проблемой для сборной Испании.

В последнем туре был довольно опасный, учитывая турнирные расклады, матч с Марокко. Испанцы спасли ничью только на последних минутах благодаря голу Аспаса, но в целом марокканцы доказали, что на контратаках можно играть и добиваться результата даже против звезд европейского футбола.

В настоящий момент можно констатировать, что неожиданная отставка Хулена Лопетеги и назначение на пост главного тренера Фернандо Йерро не привели к провалу сборной Испании на турнире. Психологически команда выдержала и продолжает демонстрировать свою игру, в которой, тем не менее, тоже есть недостатки, особенно в защите.

Главной ударной силой испанцев в настоящий момент являются набравшие прекрасную форму Иско и Иньеста, через которых проходят практически все атаки. На острие в любой момент может «проснуться» Диего Коста — настоящий «убийца», если этого требуют обстоятельства.

Россия

Россияне на старте ЧМ удивили многих экспертов и болельщиков.

Подопечные Станислава Черчесова в поединках с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) комбинировали, били поворотам и вообще хладнокровно пользовались практически каждой своей возможность. Выбыл Алан Дзагоев — на первый план вышел Денис Черышев, который повел команду за собой, хотя мог вовсе просидеть весь турнир на скамейке запасных.

Футболисты адекватно отреагировали на шквал критики перед стартом мундиаля и доказали все делами на поле. Никаких претензий по самоотдаче быть не могло.

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Сказка кончилась в матче с Уругваем (0:3). Российские футболисты с первых минут на крыльях успеха попытались играть на равных против крайне опасного оппонента с Кавани и Суаресом на острие. В итоге уже на 10-й минуте форвард «Барселоны» забил со штрафного, на 23-й рикошет от Черышева привел ко второму голу, а на 36-й минуте Смольников оставил Россию в меньшинстве.

Как и предполагалось, в тот миг все планы и надежды команды рухнули. Что можно сделать с таким счетом да еще и без одного футболиста на поле против такого соперника? Точку в самом конце поставил Кавани, а российские болельщики с опасениями ждут матча плей-офф с Испанией, сохраняя небольшой оптимизм. Не стоит забывать, что против уругвайцев не играли Головин и Жирков, да и продолжал залечивать травму Дзагоев. Кто знает, может все сложилось бы иначе?

Прогноз

В последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2017-м году, тогда была зафиксирована ничья — 3:3. Всего на счету испанцев три победы при двух ничьих, а Россия пока не обыгрывала «Красную фурию».

Проблема заключается в том, что у России нет мощного «автобуса», мастерством создания которого владеют скромные команды вроде Ирана. Подопечные Черчесова сами любят атаковать, но против испанцев есть два варианта: реализовывать даже полумоменты, что чаще всего удается только мастерам мирового уровня, либо постоянно обороняться и надеяться на удачу.

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Скорее всего, испанцы выйдут вперед, после чего российская сборная пойдет вперед отыгрываться. Это и есть идеальная среда для нынешнего фаворита, чтобы поймать соперника и забить еще. Предлагаем поставить на победу сборной Испании с форой -1 гол за 2,01. Надо спрятать амбиции и терпеть в защите, но вряд ли это получится у Головина и компании. 0