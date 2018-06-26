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    Дания – Франция. Прогноз и ставки на матч третьего тура группы С на чемпионате мира по футболу 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции
    Прогноз на Дания – Франция
    Поль Погба
    В рамках завершающего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Дании примет сборную Франции на стадионе «Лужники». Матч состоится 26 июня и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на Дания – Франция.
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    Дания

    «11 друзей Ольсена» несколько изменили свою игру с переходом в финальную часть чемпионата мира в России. Если во время европейской квалификации сборная Дании входила в топ-8 коллективов с наибольшим процентом контроля мяча, то с приездом в нашу страну резко потеряла в этом показателе.

    Играя в отборочной группе с Польшей, Черногорией, Арменией, Казахстаном и Румынией, подопечные Оге Харейде редко владели мячом менее 60% игрового времени. Сейчас «алая гвардия» в среднем катает мяч 47% времени.

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    • Такой диссонанс можно объяснить силой соперников, но даже сам наставник «датского динамита» в интервью прессе заявлял, что его команда начала слишком часто терять мяч. И действительно, по данным аналитического портала «Who Scored», сборная Дании допустила 27 потерь мяча и шесть перехватов.

    Франция

    Что можно сказать, если лучшим игроком матча два раза подряд становится опорный полузащитник? Это дает не двузначный намек на стиль игры французов в финальном турнире чемпионата мира 2018.

    Раз уж заговорили о владении, продолжим. Ведь сборная Франции во время отбора демонстрировала еще лучший результат по контролю мяча, чем сборная Дании. Пусть не на много – всего на 1% – но «Ле Блё» опережали «алую гвардию» и со своим 61% замыкали топ-7 лучших команд по территориальному преимуществу.

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    Из-за определенного спада в игре «синие» теперь контролируют мяч 49% времени. И то, что Канте стал «Man of the match» дважды подряд, показывает приоритет разрушения в планах Дидье Дешама.

    Прогноз

    Отметим, что у французов тоже полным-полно проблем со связным пасом. То есть брака тоже хватает. Например, во втором поединке группы против сборной Перу Погба и Ко обеспечили всего 78% точности передач.

    Мы ведем к тому, что Франция, которая уже добыла путевку в плей-офф, не выглядит таким устрашающим соперником конкретно в этом матче. «Ле Блё» наверняка предпочтут просто не допустить крупного поражения и, что важнее, травм. Резких прорывов у них не будет. Скорее, простое перекатывание мяча, а то и вовсе – замкнутая игра.

    Потому вполне логичной видим ставку «Владение мячом: Ф1 (5)» за 1,90. 0

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    Футбол. Прогноз на Дания – Франция. В рамках завершающего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Дании примет сборную Франции на стадионе «Лужники». Матч состоится 26 июня и начнется в 17:00 по Москве.
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