Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 22 июня

В пятницу, 22 июня, сборная Бразилии встретится с командой Коста-Рики в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Матч группы E, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия – Коста-Рика.

Бразилия

Сборная Бразилии прибыла на мировое первенство в Россию в статусе одного из фаворитов, а все благодаря отличной игре в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где пятикратные чемпионы мира потерпели всего одно поражение и опередили ближайшего преследователя сразу на десять очков.

На мундиале-2018 «селесао» стартовали матчем против команды Швейцарии, в котором, однако, победить не смогли (1:1).

Бразильцы открыли счет в середине первого тайма благодаря великолепному удару Филиппе Коутиньо, но во второй половине встречи не уследили за Стивеном Цубером в своей штрафной площади.

Форвард сборной Бразилии Неймар имел проблемы со здоровьем, но уже от них избавился, так что сыграть должен.

Коста-Рика

Футболисты сборной Коста-Рики прошли отбор в зоне КОНКАКАФ, где по итогам пятого раунда заняли второе место в турнирной таблице. Выше оказалась только команда Мексики.

На мировом первенстве подопечные Оскара Рамиреса стартовали с поражения от команды Сербии (0:1).

Костариканцы сделали ставку на оборону, но она их подвела в моменте с ударом со штрафного от Александара Коларова на 56-й минуте.

В других моментах безупречно действовал звездный вратарь сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бразилии – 1,20, победа сборной Коста-Рики – 19,00, ничья – 7,15.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

«Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 2,10, «тотал больше 2,5» – с коэффициентом 1,82.

Как видим, букмекеры ожидают результативной игры, что вполне логично, ведь «селесао» нужна победа, поэтому с первых минут они будут нацелены на атаку.

Ожидаем от бразильцев более уверенной игры, чем во встрече со Швейцарией, так что считаем, что им вполне по силам победить, например, со счетом 3:0. Учитывая это, можно взять «верховой тотал».

Также интересно выглядят ставки «тотал первого тайма больше 1» за 1,78 и «индивидуальный тотал сборной Бразилии больше 2,5» за 2,30.