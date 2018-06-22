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    Бразилия – Коста-Рика. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 22 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики
    Прогноз на Бразилия – Коста-Рика
    Кейлор Навас
    В пятницу, 22 июня, сборная Бразилии встретится с командой Коста-Рики в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Матч группы E, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Бразилия – Коста-Рика.
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    Бразилия

    Сборная Бразилии прибыла на мировое первенство в Россию в статусе одного из фаворитов, а все благодаря отличной игре в квалификации зоны КОНМЕБОЛ, где пятикратные чемпионы мира потерпели всего одно поражение и опередили ближайшего преследователя сразу на десять очков.

    На мундиале-2018 «селесао» стартовали матчем против команды Швейцарии, в котором, однако, победить не смогли (1:1).

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    • Бразильцы открыли счет в середине первого тайма благодаря великолепному удару Филиппе Коутиньо, но во второй половине встречи не уследили за Стивеном Цубером в своей штрафной площади.

    Форвард сборной Бразилии Неймар имел проблемы со здоровьем, но уже от них избавился, так что сыграть должен.

    Коста-Рика

    Футболисты сборной Коста-Рики прошли отбор в зоне КОНКАКАФ, где по итогам пятого раунда заняли второе место в турнирной таблице. Выше оказалась только команда Мексики.

    На мировом первенстве подопечные Оскара Рамиреса стартовали с поражения от команды Сербии (0:1).

    Костариканцы сделали ставку на оборону, но она их подвела в моменте с ударом со штрафного от Александара Коларова на 56-й минуте.

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    Прогноз

    Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Бразилии – 1,20, победа сборной Коста-Рики – 19,00, ничья – 7,15.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    «Тотал меньше 2,5» принимается с коэффициентом 2,10, «тотал больше 2,5» – с коэффициентом 1,82.

    Как видим, букмекеры ожидают результативной игры, что вполне логично, ведь «селесао» нужна победа, поэтому с первых минут они будут нацелены на атаку.

    Ожидаем от бразильцев более уверенной игры, чем во встрече со Швейцарией, так что считаем, что им вполне по силам победить, например, со счетом 3:0. Учитывая это, можно взять «верховой тотал».

    Также интересно выглядят ставки «тотал первого тайма больше 1» за 1,78 и «индивидуальный тотал сборной Бразилии больше 2,5» за 2,30.

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    Футбол. Прогноз на Бразилия – Коста-Рика. В пятницу, 22 июня, сборная Бразилии встретится с командой Коста-Рики в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2018. Матч группы E, который пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 15:00 по московскому времени.
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