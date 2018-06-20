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    Роналду продолжит забивать на мундиале

    Португалия – Марокко. Прогноз на матч группы B чемпионата мира по футболу 20 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко
    Прогноз на Португалия – Марокко
    Криштиану Роналду
    В среду, 20 июня, сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы В, которая пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия – Марокко.
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    Португалия

    За последние 5-ть поединков подопечные Фернанду Сантуша смогли одержать победу только в 1-м матче. В заключительном спарринеге перед ЧМ португальцы взяли верх над Алжиром со счетом 3:0.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    До этой игры сборная Португалии 1-у встречу проиграла (Голландии — 0:3) и 2-е сыграла вничью (Тунис — 2:2, Бельгия — 0:0).

    Стартовая игра на мундиале против команды Испании завершилась феерией голов — 3:3. Все 3-и мяча в составе португальцев в этом поединке на свой счет записал лидер команды Криштиану Роналду.

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  • 16/06/2018

    • На мировом форуме в Бразилии в 2014 году «команда избранных» не смогла выйти в плей-офф, заняв 3-е место в свое квартете. В одной группе с Германией, США и Ганой португальцы набрали 4-е очка.

    Марокко

    Проиграв на старте турнира сборной Ирана (0:1), «атласские львы» прервали свою 18-матчевую беспроигрышную серию.

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  • 16/06/2018

    • До этой встречи африканцы смогли одержать победы в 14-ти поединках и еще 4-е матча они завершили ничейными результатами.

    В равной игре с иранцами марокканцы пропустили единственный гол в уже добавленное время. Гол в свои ворота после розыгрыша стандарта забил нападающий Азиз Бухаддуз.

    Между собой оппоненты провели только 1-н поединок. На ЧМ-1986 в Мексике марокканцы одолели португальце на групповой стадии турнира со счетом 3:1.

    Прогноз

    Для выхода в плей-офф сборной Португалии нужно будет обязательно брать 3-и очка. Лидер португальцев Криштиану Роналду сейчас находится отличной форме, оформивший хет-трик в предыдущем поединке и жаждущий продолжать пополнять свой голевой запас на этом турнире.

    Марокко не устроит даже ничья, им нужна только победа. Это заставит африканцев оголять тылы в этом поединке. И этим футболисты Сантуша должны воспользоваться.

    Наш прогноз — победа Португалии за 1,69. Также еще в этом поединке мы рекомендуем сделать ставку — Криштиану Роналду забьет гол и результат матча: победа Португалия 2,39.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
    Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,76
  • Португалия – Марокко
  • Сегодня в 15:00
    •  1,79
  • Уругвай – Саудовская Аравия
  • Сегодня в 18:00
    •  1,90
  • Иран – Испания
  • Сегодня в 21:00
    •  2,04
  • Франция — Перу
  • Завтра в 18:00
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    Футбол. Прогноз на Португалия – Марокко. В среду, 20 июня, сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы В, которая пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начнется в 15:00 по московскому времени.
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