Португалия – Марокко. Прогноз на матч группы B чемпионата мира по футболу 20 июня

В среду, 20 июня, сборная Португалии сыграет с командой Марокко в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы В, которая пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начнется в 15:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия – Марокко.

Португалия

За последние 5-ть поединков подопечные Фернанду Сантуша смогли одержать победу только в 1-м матче. В заключительном спарринеге перед ЧМ португальцы взяли верх над Алжиром со счетом 3:0.

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До этой игры сборная Португалии 1-у встречу проиграла (Голландии — 0:3) и 2-е сыграла вничью (Тунис — 2:2, Бельгия — 0:0).

Стартовая игра на мундиале против команды Испании завершилась феерией голов — 3:3. Все 3-и мяча в составе португальцев в этом поединке на свой счет записал лидер команды Криштиану Роналду.

На мировом форуме в Бразилии в 2014 году «команда избранных» не смогла выйти в плей-офф, заняв 3-е место в свое квартете. В одной группе с Германией, США и Ганой португальцы набрали 4-е очка.

Марокко

Проиграв на старте турнира сборной Ирана (0:1), «атласские львы» прервали свою 18-матчевую беспроигрышную серию.

До этой встречи африканцы смогли одержать победы в 14-ти поединках и еще 4-е матча они завершили ничейными результатами.

В равной игре с иранцами марокканцы пропустили единственный гол в уже добавленное время. Гол в свои ворота после розыгрыша стандарта забил нападающий Азиз Бухаддуз.

Между собой оппоненты провели только 1-н поединок. На ЧМ-1986 в Мексике марокканцы одолели португальце на групповой стадии турнира со счетом 3:1.

Прогноз

Для выхода в плей-офф сборной Португалии нужно будет обязательно брать 3-и очка. Лидер португальцев Криштиану Роналду сейчас находится отличной форме, оформивший хет-трик в предыдущем поединке и жаждущий продолжать пополнять свой голевой запас на этом турнире.

Марокко не устроит даже ничья, им нужна только победа. Это заставит африканцев оголять тылы в этом поединке. И этим футболисты Сантуша должны воспользоваться.

Наш прогноз — победа Португалии за 1,69. Также еще в этом поединке мы рекомендуем сделать ставку — Криштиану Роналду забьет гол и результат матча: победа Португалия 2,39.