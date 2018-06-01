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    Устоит ли команда Манчини под натиском французов?

    Франция – Италия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 июня

    Прогноз на Франция – Италия
    Оливье Жиру
    В пятницу, 1 июня, сборная Франции сыграет с командой Италии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Ницце на «Альянц Ривьере», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция – Италия.
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    Франция

    Футболисты сборной Франции пробились в финальную часть чемпионата мира 2018 года, заняв первое место в своей отборочной группе A, где также играли команды Швеции, Нидерландов, Болгарии, Люксембурга и Белоруссии.

    В десяти сыгранных матчах «трехцветные» потерпели всего одно поражение – от команды Швеции, пропустив решающий гол на четвертой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму.

    Сразу после отбора на ЧМ-2018 подопечные Дидье Дешама провели контрольную встречу с Германией, завершив ее вничью – 2:2.

    В марте 2018 года сборная Франции сначала потерпела поражение от Колумбии (2:3), а затем обыграла команду России (3:1). Накануне французы одержали победу над Ирландией (2:0) благодаря голам Оливье Жиру и Набиля Фекира.

    Среди травмированных у «трехцветных» выделим Лорана Косельни и Димитри Пайета.

    Италия

    Сборная Италии по итогам квалификации ЧМ-2018 не смогла выйти в финальную часть мирового первенства. В своей группе G она пропустила вперед Испанию, заняв второе место, а в стыковых матчах уступила Швеции (0:1 и 0:0).

    В марте «скуадра адзурра» провела два товарищеских матча. В первом из них она проиграла Аргентине (0:2), а во втором разошлась миром с Англией (1:1).

    В мае сборная Италии получила нового главного тренера, которым стал Роберто Манчини, перешедший из петербургского «Зенита».

    Под руководством нового наставника команда успела одержать победу над Саудовской Аравией (2:1).

    В лазарете итальянской команды сейчас находятся Эмерсон Палмьери, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Клаудио Маркизио, Чиро Иммобиле и Федерико Бернардески.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Франции – 1,75, победа сборной Италии – 4,80, ничья – 3,70.

    «Трехцветные» сейчас находятся в неплохой форме, что доказала их недавняя встреча против Ирландии, в которой они играли экспериментальным составом, но все равно уверенно обыграли соперника, не позволив ему создать опасных моментов.

    А вот «скуадра адзурра» находится лишь в начале пути по восстановлению былых позиций. С приходом Роберто Манчини в команде наметилась перестройка, поэтому быстрых результатов ждать не стоит. Даже на фоне слабой Саудовской Аравии итальянцы смотрелись неубедительно.

    Французы сыграют при поддержке родных трибун, которые, безусловно, захотят увидеть победу своей сборной в преддверии чемпионата мира. Именно поэтому нам кажется, что ставка на успех хозяев должна себя оправдать.

    У Италии, как нам кажется, наблюдаются некоторые проблемы в атаке. Саудовской Аравии команда Манчини забила всего два гола, хотя могла рассчитывать на большее. Мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют: нет» за 1,88.

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    Футбол. Прогноз на Франция – Италия. В пятницу, 1 июня, сборная Франции сыграет с командой Италии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Ницце на «Альянц Ривьере», начнется в 22:00 по московскому времени.
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