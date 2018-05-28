Преодолеют ли «Трехцветные» оборону «Зеленой армии»?

В понедельник, 28 мая, сборная Франции примет национальную команду Ирландии и в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на арене «Стад де Франс», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция — Ирландия.

Франция

Французы успешно преодолели групповой этап отбора к мировому первенству, на стадии которого заняли в группе А первое место.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Лишь одну встречу «Трехцветные» проиграли: в гостях шведам со счетом 2:1, в десяти сыгранных матчах заработав 23 очка, забив при этом 18 голов и пропустив 6.

Франция выиграла шесть из девяти последних матчей, проиграв лишь раз. При этом в каждом из пяти последних поединков она забивала в ворота соперников не менее двух мячей.

В марте сборная Франции довольно неожиданно уступила Колумбии со счетом 2:3, расслабившись после двух забитых мячей, а затем уверенно победила Россию — 3:1, но снова сбавив в концовке.

Французы уже огласили заявку на мундиаль и в число выбранных Дидье Дешамом игроков не попали несколько вполне звездных футболистов вроде Антони Марсьяля, Александра Ляказетта и Адриена Рабьо, что даже вызвало небольшой скандал.

Ирландия

«Зеленая армия» практически пробилась на ЧМ-2018, потерпев лишь одно поражение — от возглавивших группу сербов, заняв второе место в группе и опередив Уэльс, который стал настоящим открытием ЧЕ-2016.

В десяти матчах ирландская команда заработала 19 очков, забила 12 и пропустила 6 мячей. В стыковых матчах Ирландия свое противостояние с Данией начала с гостевой нулевой ничьей. Однако, у себя дома ирландцы проиграли с крупным счетом 1:5 и остались без мундиаля.

Тем не менее, тренера решили не менять, поэтому О'Нил продолжает работу со сборной. Ирландцы провели лишь лишь один товарняк с турками, который был проигран 0:1.

Несмотря на традиционно надежную защиту, у ирландцев налицо проблемы в плане создания и реализации голевых моментов.

Последний очный матч команды провели в 2016 году и в гостях ирландцы уступили всего в один мяч — 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Францию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,14.

За успех Ирландии предлагают 19, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 6,50.

Если Ирландия вновь не рассыплется, как в ответном матче с датчанами, вряд ли стоит ждать крупного счета. А учитывая проблемы ирландцев с созиданием, Франции, скорее всего, удастся отыграть на ноль.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,36 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,0, а также европейский гандикап «победа Ирландии +2 гола» — за 2,15.