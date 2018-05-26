«Астон Вилла» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на финальный поединок плей-офф английского Чемпионшипа 26 мая

«Астон Вилла»

В полуфинальной игре плей-офф команда Стива Брюса в 2-матчевом противостоянии смогла одолеть «Миддлсбро». Все решил единственный гол, который забил Миле Единак в первом матче, прошедшем в Миддлсбро. (1:0). В ответной встрече оппоненты не порадовали забитыми мячами (0:0).

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«Львы» в регулярном первенстве заняли 4-е место, отстав от предстоящего соперника на 5-ть очков, а от прямого выхода на 7-м.

За последние 7-м поединков «виллианы» проиграли только в одной игре. В последнем туре, в уже ничего не решающем матче, «Астон Вилла» проиграла «Миллуолу» (0:1) в гостях.

В лазарете команды находятся вратарь Джед Стир, защитник Аксель Туанзебе и нападающий Габриэль Агбонлахор. Защитники Нил Тэйлор и Ахмед аль-Мухаммади еще имеют шанс восстановиться к предстоящему матчу.

«Фулхэм»

«Дачники» на предыдущей стадии плей-офф смогли выбить из борьбы «Дерби Каунти». В первой игре они на выезде проиграли «баранам» со счетом 0:1, а в ответном поединке одолели своего противника со счетом 2:0 и вышли в финал.

Футболисты Славиша Йокановича в регулярном чемпионате смогли занять 3-е место, отстав от 2-го «Кардиффа» на 2-а очка.

Проиграв в заключительном туре Чемпионшипа «Бирмингему» (1:3) на выезде, «Фулхэм» прервал серию без поражений, которая составляла 23-и матча.

Под вопросом участие в поединке у полузащитника Шейи Оджо.

1,59ТМ 2,5

В регулярном первенстве оппоненты обменялись победами. В Бирмингеме «Астон Вилла» выиграла со счетом 2:1, а в Лондоне викторию праздновали хозяева — 2:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Фулхэм», оценивая их победу в основное время с коэффициентом 2,35.

За успех «Астон Виллы» предлагают 3,30, а ничью оценивают в основное время с коэффициентом 3,10.

«Дачникам» немного не хватило для прямого выхода в АПЛ. Они имели впечатляющую беспроигрышную серию, но в заключительном туре проиграли и отправились добывать путевку в АПЛ через плей-офф.

«Астон Вилла» не имела шанса выйти напрямую в АПЛ, поэтому уже давно готовилась к играм плей-офф.

Вероятнее всего, что в предстоящем поединке команды будут играть очень осторожно. На изобилие забитых мячей рассчитывать не приходится. Поэтому, ставим на ТМ 2,5 за 1,59.

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