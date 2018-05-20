«Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 мая

«Милан»

Футболисты «Милана» на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко.

«Россонери» уже гарантировали себе попадание в Лигу Европы, но бороться им есть за что, ведь если они останутся шестыми, то попадут в групповой этап напрямую, а если пропустят вперед «Аталанту», отстающую на один балл, то начнут борьбу в еврокубках с квалификации.

Все прогнозы на Серию А

В последнее время подопечные Дженнаро Гаттузо выступают нестабильно. С начала апреля они сразу пять раз сыграли вничью, одержав всего две победы – над «Болоньей» (2:1) и «Вероной» (4:1). Также настораживает их поражение от «Беневенто» (0:1).

В лазарете «Милана» находится защитник Андреа Конти.

«Фиорентина»

Игроки «Фиорентины» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице Серии A, имея на своем счету 57 очков.

«Фиалки» на три очка отстают от идущей седьмой «Аталанты», поэтому их шансы получить билет в Лигу Европы призрачно малы.

Подопечным Стефано Пиоли нужно обязательно побеждать на «Сан-Сиро», а также надеяться, что бергамцы в гостях проиграют «Кальяри», который борется за выживание. При этом «Фиорентине» нужно иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, по которой сейчас у «Аталанты» есть преимущество – «+7».

В предыдущем туре «Фиорентина» у себя дома проиграла как раз «Кальяри» (0:1), хотя перед этим обыграла «Наполи» (3:0) и «Дженоа» (3:2).

Среди травмированных у «фиалок» значатся Витор Уго и Симоне Ло Фасо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милана» — 1,85, победа «Фиорентины» — 4,20, ничья – 3,60.

1,95«Фиорентина» не проиграет

Это последняя игра команд в сезоне, так что смысла беречь силы уже нет. Скорее всего, мы увидим бескомпромиссную борьбу на футбольном поле.

Еще пару месяцев назад фаворитом противостояния были бы «россонери», но ближе к концу сезона они заметно сдали, так что теперь шансы команд не успех, как нам кажется, примерно равны.

За последнее время «Милан» смог обыграть только два клуба из нижней части турнирной таблицы, поэтому мы ставим на то, что «гости не проиграют» за 1,95.

1,61Обе команды забьют

Еще один вариант – «обе команды забьют», но эта ставка принимается с низким коэффициентом 1,61, что совсем неудивительно, учитывая статус встречи.

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