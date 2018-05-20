ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чем обернется визит «Фиорентины» на «Сан-Сиро»?

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 20 мая

    Серия A Футбол Италии Милан Фиорентина Календарь Серии А
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Фиорентины»
    Футболисты «Фиорентины»
    violanation.com
    В воскресенье, 20 мая, «Милан» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина».

    «Милан»

    Футболисты «Милана» на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко.

    «Россонери» уже гарантировали себе попадание в Лигу Европы, но бороться им есть за что, ведь если они останутся шестыми, то попадут в групповой этап напрямую, а если пропустят вперед «Аталанту», отстающую на один балл, то начнут борьбу в еврокубках с квалификации.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время подопечные Дженнаро Гаттузо выступают нестабильно. С начала апреля они сразу пять раз сыграли вничью, одержав всего две победы – над «Болоньей» (2:1) и «Вероной» (4:1). Также настораживает их поражение от «Беневенто» (0:1).

    В лазарете «Милана» находится защитник Андреа Конти.

    «Фиорентина»

    Игроки «Фиорентины» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице Серии A, имея на своем счету 57 очков.

    Ближайшие события

    «Фиалки» на три очка отстают от идущей седьмой «Аталанты», поэтому их шансы получить билет в Лигу Европы призрачно малы.

    Подопечным Стефано Пиоли нужно обязательно побеждать на «Сан-Сиро», а также надеяться, что бергамцы в гостях проиграют «Кальяри», который борется за выживание. При этом «Фиорентине» нужно иметь лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, по которой сейчас у «Аталанты» есть преимущество – «+7».

    В предыдущем туре «Фиорентина» у себя дома проиграла как раз «Кальяри» (0:1), хотя перед этим обыграла «Наполи» (3:0) и «Дженоа» (3:2).

    Среди травмированных у «фиалок» значатся Витор Уго и Симоне Ло Фасо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Милана» — 1,85, победа «Фиорентины» — 4,20, ничья – 3,60.

    1,95«Фиорентина» не проиграет

    Это последняя игра команд в сезоне, так что смысла беречь силы уже нет. Скорее всего, мы увидим бескомпромиссную борьбу на футбольном поле.

    Еще пару месяцев назад фаворитом противостояния были бы «россонери», но ближе к концу сезона они заметно сдали, так что теперь шансы команд не успех, как нам кажется, примерно равны.

    За последнее время «Милан» смог обыграть только два клуба из нижней части турнирной таблицы, поэтому мы ставим на то, что «гости не проиграют» за 1,95.

    1,61Обе команды забьют

    Еще один вариант – «обе команды забьют», но эта ставка принимается с низким коэффициентом 1,61, что совсем неудивительно, учитывая статус встречи.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Вернется ли «Парма» в элиту?
  • 7,51
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнБронза Елистратова в шорт-треке и корейское золотоБронза Елистратова и корейское золото в шорт-трекеСемен Елистратов стал первым медалистом из России на Олимпиаде-2018, завоевав бронзовую медаль на дистанции 1500 метров в шорт-трекеФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все
  • При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений
    •
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    •
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • ФИФА задумала грандиозную реформу клубного чемпионата мира
    •
  • Не время для истерик. За сборную не стыдно
  • Илья Воробьев остался без медалей чемпионата мира
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 2 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов