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    Одержит ли «Ростов» первую победу при Карпине?

    «Ростов» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 15 апреля

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    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
    Ростов — СКА-Хабаровск19:00
    В воскресенье, 15 апреля, «Ростов» на своем поле примет «СКА-Хабаровск» в рамках 26-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Ростов» — «СКА-Хабаровск».

    «Ростов»

    Зимой ростовский клуб возглавил вернувшийся к тренерской работе Валерий Карпин. Команду покинули Александр Бухаров, Павел Могилевец, Андрей Препелицэ и Игорь Киреев.

    Состав ростовчан пополнили норвежский нападающий Бьорн Сигурдарсон, арендованный у «Спартака» полузащитник Аяз Гулиев и пришедший свободным агентом хавбек Александр Сапета.

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    Весенний отрезок дончане проводят неудачно, не одержав пока ни одной победы. Чемпионат России возобновился для ростовчан поражением в выездном матче с «Краснодаром» (1:3).

    1,60Гадикап «победа Ростова -1 гол» Домашний матч с «Зенитом» подопечные Валерия Карпина сумели свести вничью 0:0. Затем дончане отправились в Тулу, где сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Во время международной паузы ростовчане провели товарищеский матч с «Ахматом», проиграв грозненцам со счетом 0:2.

    После этого «Ростов» дома уступил ЦСКА со счетом 1:2 и на выезде уступил «Локомотиву» (0:1).

    После 25-го тура «Ростов» занимает 13-е место в таблице с 27 очками и разницей мячей 21-25.

    Ближайшие события

    Лучший бомбардир команды Тимофей Калачев с 4 голами и 3 передачами. 4 гола и 1 ассист у Алексея Ионова.

    В предстоящем матче не сыграет дисквалифицированный Сверрир Ингасон.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане доигрывают последние матчи в Премьер-лиги. Залегая на дне таблицы с 13 очками после 25 матчей, клуб не имеет надежд даже на стыковые матчи.

    Весенний отрезок для хабаровчан начался с поражения в Кубке России, подопечные Рината Билялетдинова уступили на своем поле ярославскому «Шиннику» по пенальти — 0:0 (1:4).

    Затем СКА со счетом 0:1 уступил дома «Тосно», и на выезде проиграл «Спартаку», причем красно-белые на своем поле забили только на последних минутах.

    1,50Забьет только «Ростов» Выезд к «Уралу» обернулся разгромом со счетом 0:3, после чего СКА набрал первое очко за весенний отрезок, сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

    После этого матча руководство хабаровского клуба решило расстаться с Ринатом Билелтдиновым и команду возглавил Сергей Передня.

    Первый матч под его руководством СКА проиграл на своем поле «Амкару» со счетом 0:2.

    Разница мячей хабаровчан 16:44, лучший бомбардир команды Мирослав Маркович с 4 голами, еще 3 мяча забил Виталий Федотов.

    Матч пропустит травмированный нападающий Руслан Корян и дисквалифицированный хавбек Дмитрий Кабутов.

    В первом круге СКА победил на своем поле со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Ростов», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,20.

    За успех «СКА-Хабаровска» предлагают 13,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,50.

    3,75Время первого гола: 46 минута или больше Хабаровчане еще не забили весной ни одного мяча, но и пропускают мало, не считая неудачного выезда в Екатеринбург. Вряд ли СКА сумеет открыть счет голам в Ростове, скорее подопечных Передни ждет очередное поражение, а «Ростов» одержит первую весеннюю победу, скорее всего с минимальным счетом.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 2,25 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,75, а также европейский гандикап «победа "СКА-Хабаровска" +2 гола» — за 2,1.

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