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    Жаркое время в Чемпионшипе

    «Астон Вилла» — «Кардифф». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 10 апреля

    Чемпионшип Футбол Англии Астон Вилла Кардифф Сити
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    Биркир Бьяднасон
    Биркир Бьяднасон
    avfc.co.uk
    В рамках 42-го тура английского Чемпионшипа «Астон Вилла» 10 апреля примет дома «Кардифф». Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Кардифф».

    «Астон Вилла»

    Футболисты Стива Брюса после 41-го поединка Чемпионшипа разместились с 73-мя очками на 4-й строке в турнирной таблице. Это положение позволит им принять участие в матчах плей-офф за право побороться за путевку в Премьер-лигу.

    За 5-ть туров до завершения регулярного первенства «львы» отстают от своего предстоящего соперника на 7-м баллов, который занимает 2-е место, дающее право на прямую путевку в АПЛ. От 7-го «Миллуола» «виллианы» оторвались на 8-м пунктов.

    На финише турнира клуб из Бирмингема немного притормозил. За последние 5-ть матчей «Астон Вилла» заработала всего лишь 4-е очка.

    Ближайшие события

    Проиграла КПР (1:3) дома и «Болтону» (0:1) в гостях, затем расписала мировую с «Халл Сити» (0:0) на выезде. Переиграла на своем поле «Рединг» (3:0), а в последнем туре проиграла «Норвичу» (1:3) на его поле.

    В лазарете команды находятся вратарь Джед Стир и нападающий Габриэль Агбонлахор.

    «Кардифф»

    «Ласточки», проиграв в крайне игровом дне «Вулверхэмптону» со счетом 0:1 на своем поле, прервали серию без поражений, которая длилась 11-ть поединков.

    Валлийская команда после 40-а поединков чемпионата занимает 2-е место, заработав в этих встречах 80-т пунктов. «Кардифф» всего на 2-а балла опережает 3-й «Фулхэм», но правда имеет одну игру в запасе.

    В оставшихся 6-ти матчах «регулярки» команда Нила Уорнока на своем поле проведет только 2-а поединка. А со своими прямыми конкурентами («Астон Виллой» и «Дерби Каунти») валлийцы сыграют на выезде.

    В прошлом сезоне Чемпионшипа оппоненты обменялись победами. В Бирмингеме «виллианы» выиграли — 3:1, в Кардиффе победили хозяева — 1:0. В первом круге валлийцы разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0.

    1,63Победа «Астон Виллы» с форой (0)

    Защитник Джаз Ричардс из-за травмы не поможет своему клубу в этой встрече.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 2,20 — 3,30 — 3,40.

    «Астон Вилле» для попадание в топ-2 будет необходимо одержать победу в предстоящем поединке, но для валлийце потеря очков может обернуться вылетом из топ-2.

    Бирмингемцы на своем поле в 20-ти встречах одержали 12-ть побед и только 3-и встречи проиграли. Рискнем предположить, что «виллианы» возьму заветные баллы в этом поединке.

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