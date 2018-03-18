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    Григг оправдает ставку на кураж

    «Уиган» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Англии 18 марта

    Кубок Англии Футбол Англии Уиган Саутгемптон
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    Уилл Григг
    Уилл Григг
    The Times
    В четвертьфинальном матче Кубка Англии «Уиган» 18 марта примет «Саутгемптон». Старт поединка намечен на 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Уиган» — «Саутгемптон».

    «Уиган»

    После мучений с «Файлдом» (1:1; 3:2) «латикс» начали жестко снимать скальпы клубов Премьер-лиги. Верхом текущего сезона для команды Поля Кука стала победа над самим «Манчестер Сити». Не без скандала, не без хитростей, но – победа.

    В компенсированное к первому тайму время удалили Делфа. Но даже в меньшинстве «горожане» разносили «Уиган» в пух и прах: 27-4 по ударам, 83% владения мячом, 15-0 по угловым. Григга это не смутило, и он на 79-й минуте забил единственный мяч в игре.

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    В Первой лиге «латикс» пока идут вторыми за счет дополнительных показателей. Финишный отрезок дается команде Кука непросто. В последних трех матчах своего первенства «Уиган» дважды сыграл вничью с лидерами, а середняков и аутсайдеров побеждал с минимальным разрывом.

    «Саутгемптон»

    Главная задача нового наставника «святых» Марка Хьюза – спасти команду от вылета. Сейчас «Саутгемптон» висит над зоной вылета на расстоянии одного очка, а в апреле, как назло, матчи против «Арсенала», «Челси» и «Лестера».

    Ближайшие события

    За последние десять матчей во всех турнирах коллектив еще Маурисио Пеллегрино добыл только три победы. Две из них – в Кубке Англии. Всех своих соперников в этом турнире «Саутгемптон» побеждал минимально – в один мяч.

    Только «Фулхэм» по игре выглядел хуже «святых». Остальные команды были гораздо острее и с большим желанием. Например, тот же «Вест Бромвич» нанес в очном противостоянии 23 удара, «Саутгемптон» — пять.

    Прогноз

    3,24«Григг забьет»

    Учитывая долю Уилла Григга в командный успех (четыре гола из восьми в предыдущих трех стадиях), можно поставить на куражного парня. Итак, «гол Григга» за 3,24. Также неплохой видим ставку на победу «Уигана» по желтым карточкам.

    «Латикс» в среднем получают 1,71 «горчичник» за игру. При этом 10 карточек из 12-ти были заработаны на своем стадионе. «Саутгемптон» — более толерантная команда – всего четыре заработанных предупреждения. Вторая ставка – «Желтые карточки: П1».

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