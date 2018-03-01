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    Гол без фарта

    «Кан» — «Лион». Прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Франции по футболу 1-го марта

    Кубок Франции Футбол Франции Кан Лион
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    Набил Фекир
    Набил Фекир
    Getty Images
    В четвертьфинальном матче Кубка Франции «Кан» 1-го марта примет «Лион» на родном стадионе «Мишель Д’Орнано». Начало поединка в 23:00 мск. Прогноз на «Кан» — «Лион».

    «Кан»

    Команда Патриса Гаранда провела неплохой февраль. В чемпионате добыла всего одну победу, но показала относительно приемлемые результаты и перспективную игру.

    Единственная победа была над «Нантом» (3:2). Она – вполне заслуженна, ведь недостаток остроты в первом тайме (всего одно попадание в створ) компенсировалось избытком оной во втором (11 ударов, 6 – в рамку). Затем последовали две подряд ничьи с «Генгамом» (0:0) и «Ренном» (2:2). Обоих соперников «Кан» переигрывал по моментам, а «Ренну» и вовсе не забил два пенальти.

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    В Кубке Франции «красно-синие» прошли «Метц» и двух представителей низших лиг, о которых практически ничего не известно. Но только первого из полупрофессиональных команд «нормандцы» обыграли в основное время. Двух других – прошли по пенальти.

    «Лион»

    «Лион» поймал полосу неудач. Победа над «ПСЖ» в 22-м туре (2:1) забрала у «ткачей» всю силу и весь фарт. После нее прошло уже пять игр в чемпионате, но ни разу «дети» не взяли три очка: три раза подряд проиграли и дважды сыграли вничью.

    Ближайшие события

    Матчи этой серии показали, что наставник «львов» Бруно Женезио практически всегда делает ставку на первый тайм. В первые 45 минут «дети» больше владеют мячом (в среднем 58%) и больше попадают в рамку. Как следствие, все шесть забитых за это время голов пришлись на первые таймы.

    В Кубке Франции «Лион» обыграл своих оппонентов только в один мяч. В матче 1/8 против «Монпелье» пришлось много терпеть: хозяева 24 раза ударили по воротам «львов». Но тактика блицкрига сработала – «ткачи» забили два гола в первом тайме и во втором держали баланс между обороной и атакующими «уколами».

    Прогноз

    1,77«1тайм: "Лион" забьет»

    Форма «Лиона» не внушает доверия. Из-за неудачной полосы «дети» опустились в таблице чемпионата на четвертое место. Благо отрыв в 11 очков от «Монпелье» позволяет допускать ошибки. Ожидаем, что Бруно Женезио снова попробует использовать наработанную схему.

    Не думаем, что она сработает без помех, но один гол «львы» осилить должны. Ставим «1тайм: "Лион" забьет» за 1,77.

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