«Лас-Пальмас» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 17 февраля

«Лас-Пальмас»

Островитяне ведут в этом сезоне ведут борьбу за выживание. После 23-х проведенных поединков Примеры желтые положили в свою копилку только 18-ть баллов.

Команда Пако Хемеса сейчас занимает 18-е место. От безопасной зоны «Лас-Пальмас» отделяет два очка. Два последних домашних поединка принесли островитянам победы. Были повержены Валенсия (2:1) и Малага (1:0).

Между этими встречами «пальмы» проиграли в Мадриде «Атлетико» со счетом 0:3. В игре последнего тура они поделили очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

После возвращения «Лас-Пальмаса» в Примеру, оппоненты успели провести два поединка на островах. Команды смогли обменяться победами (2:0 и 0:1).

В семи подряд домашних встречах подопечные Хемеса сумели забить хотя бы один гол.

Будет отбывать дисквалификацию защитник Ксимо Наварро. Травмирован полузащитник Момо.

«Севилья»

Севильцы сейчас переживаю не лучшие времена. Команда сейчас расположилась на 6-й строке турнирки с 36-ю баллами. От топ-4 «Севилья» отстает уже на 6-ть очков.

В последних четырех матчах Ла Лиги подопечные Винченцо Монтелла заработали 7-м очков. Смогли одержать победу в Барселоне, обыграв «Эспаньол» со счетом 3:0. Потом на своем поле не смогли переиграть «Хетафе» (1:1).

Затем были разгромлены соседом по турнирной таблице «Эйбаром» (1:5). Поединок 23-го тура принес им минимальную победу над «Жироной» (1:0).

Так же красно-белые пробились в финал Кубка Испании, выбив в полуфинале «Лагенес» (1:1 и 2:0). И теперь 21 апреля поспорят с «Барселоной» за трофей.

В среду «нервионцам» предстоит играть в Лиге чемпионов. На «Рамон Санчес Писхуан» приедет «Манчестер Юнайтед».

1,82ТМ 3,0

В лазарете команды защитник Себастьен Коршья. Под вопросом участие в матче полузащитника Эвера Банеги.

Прогноз

Небольшое преимущество в предстоящем поединке букмекеры отдают «Севильи». На их победу предлагают кэфф в 2,05. Шанс на победу «Лас-Пальмаса» оценен в 3,50, ничья -3,80.

Островитяне потихоньку поднимаются с подвала турнирной таблице, сумев в последних матчах сохранить свои ворота на замке.

Севильцы поберегут силы перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов. По всей видимости эта игра не принесет много голов. Делаем ставку на ТМ 3,0 за 1,86.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram