«Кьево» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу 27 января

«Кьево»

Серия из семи матчей без побед откинула «Кьево» на 13-ю строчку турнирной таблицы. В последних трех матчах «джаллоблу» забили два гола. Интересно, что крепким «Лацио» и «Удинезе» они кое-как запихали по голу, а беспомощному «Беневенто» и вовсе проиграли всухую (0:1).

Светлыми пятнами этой негативной серии служат только ничьи против «Ромы» (0:0) и того же «Удинезе» (1:1). Только против «черно-белых» и сама игра «летающих ослов» была хорошей (11 ударов, шесть – в створ), а вот с «волками» подопечные Роландо Марана всю игру отбивались (33% владения и 9-24 по ударам).

Календарь и таблица Серии А

В последнем туре «Кьево» крупно «влетел» «Лацио» 1:5. Тоже без особой надежды на результат. Одинаковые схемы (4-3-1-2) против разных команд себя не оправдали. С «орлятами» «джаллоблу» смогли направить в створ только треть своих ударов (три из девяти). В то время как сопернику позволили реализовать пять из 11-ти ударов в рамку.

«Ювентус»

За 13 последних поединков в Серии А «Ювентус» лишь дважды терял очки. Обидный проигрыш «Сампдории» (2:3) в средине ноября и ничья с «Интером» (0:0) украли у команды Аллегри шансы закрепиться на первой строчке чемпионата.

Проигрыш был обидным, не потому, что незаслуженный. «Сампа» как раз играла лучше «Старой Синьоры». Как минимум во втором тайме. Обидно, потому что два своих гола пришли только в компенсированное время. С «Интером» «бьянконери» полностью контролировали игру, но команда Спаллетти очень здорово защищалась.

Проблем у «Ювентуса» тоже хватает. Команда Массимилиано Аллегри в последних матчах сильно подпортила себе статистику эффективности. В Серии А «бьянконери» реализуют 14% своих моментов. Например, у «Баварии» после 19-ти туров этот показатель составляет 23%. Причем больше половины своих ударов (52%) «баварцы» направляют в створ. «Ювентус» со своими 37% скромно курит в сторонке.

И действительно, в матче с «Кальяри» «Старая Сеньора» всего два удара из 16-ти направила в рамку. В последнем матче с «Дженоа» этот показатель немного выше – пять из 15-ти.

Прогноз

2,11«тотал матча: 2-3 гола»

Результативность хозяев в этом матче под вопросом. Игру пропустят нападающие Роберто Инглезе и Риккардо Меджорини, полузащитник Лукас Кастро и защ Алессандро Гамберини. Напоминаем, что Инглезе – лучший бомбардир команды Роландо Марана (7 голов). «Бьянконери» будут обходится без Дибалы, Куадрадо и Маркизио. Под вопросом участие Матюиди и Хедиры.

Можно сыграть на энтузиазме молодого Бернардески, но ему пока далеко до явного лидера команды. Ждем продолжения минимальных побед «Ювентуса». Не обязательно в один мяч, но не более двух. Играем «тотал матча: 2-3 гола» за 2,11.

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