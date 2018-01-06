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    Четвертый турнир для «МанСити»

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 6 января

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Бернли
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    Футболисты «Манчестер Сити»
    goal.com
    В субботу, 6 января, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Бернли» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча начнется в 18:00 по мск

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы в середине декабря с большим трудом прошли в другом кубковом турнире. В 1/4 финала Кубка английской лиги «горожане» только в серии послематчевых пенальти смогли пройти «Лестер» (1:1). В той встречи «МанСити» пропустил гол на седьмой добавленной минуте матча.

    В чемпионате «голубая луна» оторвалась от ближайшего соперника на 15-ть очков. И только в самый канун нового года команда прервала свою впечатляющую серию из 18-ти побед подряд в Премьер-лиги.

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    В игре 21-го тура «Манчестер Сити» на «Селхерст Парк» не смог переиграть «Кристал Пэлас». Встреча завершилась нулевой ничьей, при этом «орлы» не реализовали 11-ти метровый в самом конце матча.

    Но уже в следующем поединке «горожане» без особых проблем на «Этихад» одолели «Уотфорд» со счетом 3:1, позволив гостям забить только в конце игры.

    «Бернли»

    «Бернли» — это команда которая смогла всех приятно удивить, ведя борьбу за зону еврокубков. Ведь в начале сезона им предрекали только борьбу за выживание.

    Но в последнее время «бордовые» немного притормозили, набрав в последних пяти матчах только три очка. Подопечные Шона Дайча за этот период две игры проиграли и три поединка свели вничью. В актив клубу из Ланкашира можно занести только ничейный результат в игре с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Бернли» упустил победу в самом конце поединка позволив Джесси Лингарду забить на 90-й минуте.

    Совсем немного не хватило команде Дайча в домашней игре с «Ливерпулем». После того как Гудмундссон на 87-й минуте сравнял счет, «бордовые» не смогли удержать его, позволив эстонскому легионеру «красных» Рагнару Клавану вырвать победу.

    Прогноз

    Конечно «Сити» считается безусловным фаворитом этого матча. И даже не основной состав «горожан» сильнее выбившегося из сил соперника.

    «Бернли» вряд ли хватит больше чем на один турнир. На данный момент «бордовые» не знают радости побед уже в пяти матчах кряду.

    2,17 «Манчестер Сити» выиграет оба тайма: да

    Скорее всего подопечные Дайча сбросят балласт под название Кубок Англии. Что не скажешь о их соперниках, которые будут не против победить в этом турнире. «Сити» обязан победит в этом матче, но на их победу в основное время, дают только 1,18. Вариант «Манчестер Сити» выиграет оба тайма: да за 2,17 будет неплохой ставкой для данного поединка.

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