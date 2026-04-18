В рамках турнира UFC Canada 19 апреля в Виннипеге состоится поединок Жасмин Ясудавичус и Карине Силвы в женском наилегчайшем весе. Начало — 03:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Ясудавичус — Силва с коэффициентом для ставки за 1.61.

Жасмин Ясудавичус

Турнирное положение: Жасмин Ясудавичус занимает седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. Канадка после череды побед допустила осечку, и теперь нуждается в победе.

Последние бои: Ясудавичус проиграла последний бой — в октябре 2025-го уступила нокаутом Манон Фиро в первом раунде. До этого она выиграла четыре боя подряд: задушила Джессику Андраде в первом раунде, остановила Майру Буэно Силву, финишировала Ариани Липски да Силву и Фатиму Клайн.

Состояние бойца: Жасмин в своих боях делает упор на борьбу. Из 14-ти побед в карьере 5 она одержала сабмишенами. Она умело переводит и неплохо контролирует соперниц в партере. Но бой с Фиро показал ее слабое место: Ясудавичус не справляется с ударниками, которые прессингуют с первых секунд.

Карине Силва

Турнирное положение: Карине Силва занимает девятую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. Бразильянка идет на серии из двух поражений подряд.

Последние бои: Силва в декабре 2025-го уступила решением Мэйси Барбер. До этого в ноябре 2024-го проиграла по очкам Вивиан Араужу. До этого у нее была серия из пяти побед.

Состояние бойца: Карине универсальный боец с хорошей борьбой. Из 19-ти побед 7 Силва одержала сабмишенами. Неплохо умеет переводить и контролировать соперниц, но в последних боях у нее не получалось навязать свою игру.

Барбер и Араужу переработали ее в стойке, где она выглядела пассивно.

Статистика для ставок

Ясудавичус выиграла 4 из пяти последних боев, 3 из них досрочно

Силва проиграла 2 из семи последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Жасмин Ясудавичус. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.30, тогда как на успех Карине Силвы предлагают сделать ставку за 3.66.

Прогноз: Ясудавичус после провала в бою с Фиро будет предельно мотивирована. Силва подходит к поединку после двух поражений и выглядит сломленной. Стилистически девушки обе похожи, но Жасмин более опытный и изобретательный боец. Не стоит забывать, что она дерется дома. И явно должна побеждать после предыдущей неудачи.

