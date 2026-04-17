Неужели Рублев выйдет в финал «пятисотника» в Барселоне?

прогноз на матч турнира в Барселоне, ставка за 2.03

Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Хамада Меджедовича в полуфинале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 18 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Меджедович с коэффициентом для ставки за 2.03.

Рублев

Андрей четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал турнира ATP.

В Гонконге, Дохе и Дубае российский теннисист не смог преодолеть эту стадию.

Вопреки ожиданиям, на этой неделе Рублев до сих пор не проиграл ни одного сета.

В первом круге он выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 7:5.

Во втором раунде 28-летний россиянин одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3. В начале первого сета он проигрывал 0:2, а соперник вел 40:15 на подаче, но в итоге Рублев взял восемь геймов подряд и спокойно довел матч до победы.

Но больше всего удивила его уверенная победа над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:3.

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Андрей в первом круге выиграл у португальца Нуну Боржеша, а во втором раунде уступил бельгийцу Зизу Бергсу.

Меджедович

Хамад вышел в крупнейший полуфинал в карьере.

Ранее он доходил до этой стадии только на турнирах ATP 250.

В первом круге сербский теннисист выиграл у Марко Трунгеллити, который в начале апреля дошел до финала в Марракеше. Ему хватило двух сетов для победы над 36-летним аргентинцем — 7:5, 6:4.

Во втором раунде Меджедович остановил австралийца Алекса Де Минора — 6:3, 6:4.

В четвертьфинале его соперником был португалец Нуну Боржеш — 7:6, 6:2.

С учетом квалификации Хамад провел уже пять матчей на каталонском «пятисотнике».

В отборе его соперниками были литовец Вилюс Гаубас и француз Кантен Алис. Последнего он переиграл на решающем тай-брейке.

В конце марта Меджедович выиграл грунтовый «челленджер» в Неаполе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.61, победу Меджедовича букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: с одной стороны, сложно игнорировать результаты и уровень игры россиянина на этой неделе, но при этом важно учитывать, что серб тоже демонстрирует шикарный теннис. Вероятно, в предстоящем матче Рублеву будет не так комфортно, как в предыдущих раундах.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Рублев — Меджедович принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.