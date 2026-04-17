В рамках турнира UFC Canada 19 апреля в Виннипеге состоится поединок Марка Вологдина и Джона Кастанеды в легчайшем весе. Начало — 00:20 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Вологдин — Кастанеда с коэффициентом для ставки за 2.00.

Марк Вологдин

Турнирное положение: Марк Вологдин только дебютирует в UFC. Россиянин получил контракт после боя на Contender Series, где устроил невероятную рубку с Адрианом Мартинетти — Дана Уайт назвал тот поединок лучшим в истории серии и впервые выписал бонусы обоим участникам.

Последние бои: Вологдин проиграл последний бой. В октябре 2025-го уступил решением Мартинетти на Contender Series, но именно благодаря тому бою получил контракт. До этого он выиграл четыре раза подряд в региональных лигах в Швеции: задушил Клейтона Монтейро, нокаутировал Ренана Батисту и Рикардо Монтейро.

Состояние бойца: Марк базовый каратист, чемпион мира по кекусинкай. Он агрессивен, хладнокровен и всегда идет вперед. В Швеции Вологдин штамповал досрочные победы, но уровень оппозиции там был невысок. Бой с Мартинетти показал, что россиянин может держать удар и рубиться в высоком темпе все три раунда.

Джон Кастанеда

Турнирное положение: Джон Кастанеда дерется в UFC с 2020 года, провел 8 боев, одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Типичный середняк, который далек от топ-15.

Последние бои: Кастанеда проиграл два последних боя. В апреле 2025-го уступил решением Крису Гутьерресу. До этого в июне 2024-го проиграл по очкам Даниэлю Маркосу. Последняя победа была в ноябре 2023-го, когда он одолел Кюн Хо Канга.

Состояние бойца: Джону сейчас 34, его лучшие годы позади. У него катастрофическая защита от тейкдаунов — всего 29%, и этим активно пользуются его соперники.

В последних боях Кастанеда выглядел неуверенно, скованно и проигрывал тем, кто его активно прессинговал.

Статистика для ставок

Вологдин выиграл 4 из пяти последних боев досрочно

Кастанеда проиграл 2 последних боя подряд, оба решением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Джону Кастанеде. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, тогда как на успех Марка Вологдина предлагают сделать ставку за 2.00.

Прогноз: Вологдин агрессивен, дерется в высоком темпе и умеет переводить соперника в борьбу — у него 4 победы сабмишенами в карьере. Кастанеда в 34 года уже не тот, а россиянин на подъеме. Если Вологдин выдержит стартовые минуты и не перегорит, то должен раскрыться с течением времени и забрать бой.

