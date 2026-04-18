В рамках турнира UFC Canada 19 апреля в Виннипеге состоится поединок Кайлера Филлипса и Чарльза Жордена в легчайшем весе. Начало — 04:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Филлипс — Жорден с коэффициентом для ставки за 1.62.

Кайлер Филлипс

Турнирное положение: Кайлер Филлипс провел в UFC 8 боев, одержал 6 побед и потерпел 2 поражения. Американец еще недавно считался ярким проспектом, но последние два года у него не задались.

Последние бои: Филлипс проиграл два последних боя. В июле 2025-го уступил решением Винисиусу Оливейре. До этого в октябре 2024-го также проиграл Робу Фонту. Последняя победа была в марте 2024-го, когда он одолел Педро Муньоза. Всего в активе 14 побед, 5 поражений.

Состояние бойца: Кайлер разносторонний боец с хорошей ударной техникой и грамотной борьбой. Проблема в том, что в последних боях Филлипс выглядел пассивно, будто экономил силы: Фонту и Оливейру вчистую проиграл в стойке и не смог навязать свою игру. Два поражения подряд явно сказались на уверенности.

Чарльз Жорден

Турнирное положение: Чарльз Жорден провел в UFC 12 поединков, одержал 6 побед, потерпел 5 поражений и один бой свел вничью. Канадец дерется дома и недавно сменил весовую категорию — спустился из полулегкого в легчайший вес.

Последние бои: Жорден выиграл два последних боя, оба сабмишенами в первом раунде. В октябре 2025-го задушил Дэйви Гранта. До этого аналогичным образом одолел Виктора Генри. Оба боя прошли в легчайшем весе, куда он перешел после поражения нокаутом от Джина Силвы в июне 2024-го.

Состояние бойца: В полулегком весе Жорден часто проигрывал более крупным соперникам, но после спуска в легчайший дивизион выглядит более свежим, быстрым и тактичным.

Две победы подряд сабмишенами в первом раунде говорят о том, что новая весовая категория ему подошла.

Статистика для ставок

Филлипс проиграл 2 последних боя подряд решением судей

Жорден выиграл 2 последних боя досрочно в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Чарльзу Жордену. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62, тогда как на успех Кайлера Филлипса предлагают сделать ставку за 2.36.

Прогноз: Жорден после смены дивизиона поймал кураж: две победы сабмишенами в первом раунде, обе в Канаде. Он будет прессинговать, бить серийно и искать перевод в борьбу. Кайлер будто бы окончательно пошел на спад и сейчас просто выступает в роли трамплина для конкурентов по дивизиону.

1.62 Победа Чарльза Жордена Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.62 на бой Филлипс — Жорден принесёт прибыль 620₽, общая выплата — 1620₽

Ставка: Победа Чарльза Жордена за 1.62.