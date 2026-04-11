В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Каба Свонсона и Нэйта Ландвера в полулегком весе. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Свонсон — Ландвер с коэффициентом для ставки за 1.78.

Каб Свонсон

Турнирное положение: Каб Свонсон — ветеран полулегкого дивизиона с огромным стажем. В UFC выступает уже почти два десятка лет.

Последние бои: За последние шесть поединков у американца три победы и три поражения. В декабре 2024-го Свонсон нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло, до этого уступил решением Андре Фили. Ранее проигрывал нокаутом Джонатану Мартинезу и Гиге Чикадзе.

Состояние бойца: Свонсон все еще способен на яркие выступления. Однако нестабильность результатов говорит сама за себя. Американец опасен в стойке за счет стартового прессинга, но он много пропускает и регулярно оказывается в нокаутах.

Нэйт Ландвер

Турнирное положение: Нэйт Ландвер также за пределами топ-15. Его можно охарактеризовать, как боец второго эшелона полулегкого дивизиона с репутацией неудобного соперника.

Последние бои: Ландвер подходит к этому поединку на серии из двух поражений кряду. В декабре 2024-го он уступил нокаутом в третьем раунде Ду Ху Чою, а в июле 2025-го был остановлен Морганом Чаррье также в концовке.

Состояние бойца: Ландвер постоянно давит и буквально не дает сопернику дышать. Однако две последние осечки в третьих раундах намекают на проблемы с выносливостью в концовках.

Но против Свонсона, который и сам любит открытый обмен, у Ландвера точно хватит аргументов, особенно в первых двух пятиминутках.

Статистика для ставок

Свонсон проиграл 3 из шести последних поединка нокаутом

Ландвер был нокаутирован в двух последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Нэйту Ландверу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Свонсона предлагают сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Оба бойца любят открытый бой и оба регулярно пропускают. Свонсон в 42 года уже не тот, и его нестабильность на дистанции последних лет говорит о многом. Ландвер чуть моложе, агрессивнее и этого должно хватить для победы над чересчур возрастным оппонентом.

