В рамках турнира UFC 327 12 апреля в Майами состоится поединок Каба Свонсона и Нэйта Ландвера в полулегком весе. Начало — 03:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Свонсон — Ландвер с коэффициентом для ставки за 1.78.

Каб Свонсон

Турнирное положение: Каб Свонсон — ветеран полулегкого дивизиона с огромным стажем.  В UFC выступает уже почти два десятка лет.

Последние бои: За последние шесть поединков у американца три победы и три поражения.  В декабре 2024-го Свонсон нокаутировал в третьем раунде Билли Куарантилло, до этого уступил решением Андре Фили.  Ранее проигрывал нокаутом Джонатану Мартинезу и Гиге Чикадзе.

Состояние бойца: Свонсон все еще способен на яркие выступления.  Однако нестабильность результатов говорит сама за себя.  Американец опасен в стойке за счет стартового прессинга, но он много пропускает и регулярно оказывается в нокаутах.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Нэйт Ландвер

Турнирное положение: Нэйт Ландвер также за пределами топ-15.  Его можно охарактеризовать, как боец второго эшелона полулегкого дивизиона с репутацией неудобного соперника.

Последние бои: Ландвер подходит к этому поединку на серии из двух поражений кряду.  В декабре 2024-го он уступил нокаутом в третьем раунде Ду Ху Чою, а в июле 2025-го был остановлен Морганом Чаррье также в концовке.

Состояние бойца: Ландвер постоянно давит и буквально не дает сопернику дышать.  Однако две последние осечки в третьих раундах намекают на проблемы с выносливостью в концовках.

Но против Свонсона, который и сам любит открытый обмен, у Ландвера точно хватит аргументов, особенно в первых двух пятиминутках.

Статистика для ставок

  • Свонсон проиграл 3 из шести последних поединка нокаутом
  • Ландвер был нокаутирован в двух последних боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Нэйту Ландверу.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.78, тогда как на успех Свонсона предлагают сделать ставку за 2.08.

Прогноз: Оба бойца любят открытый бой и оба регулярно пропускают.  Свонсон в 42 года уже не тот, и его нестабильность на дистанции последних лет говорит о многом.  Ландвер чуть моложе, агрессивнее и этого должно хватить для победы над чересчур возрастным оппонентом.

Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.78 на бой Свонсон — Ландвер  принесёт чистый выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Победа Нэйта Ландвера за 1.78.