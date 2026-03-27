В рамках турнира UFC Seattle 29 марта состоится поединок Игнасио Бахамондеса и Тофика Мусаева в легком весе. Начало — 02:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Бахамондес — Мусаев с коэффициентом для ставки за 3.10.

Игнасио Бахамондес

Турнирное положение: Бахамондес еще недавно занимал 15-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Но ввиду недавней осечки чилиец покинул топ-15.

Последние бои: Бахамондес выиграл два из трех последних боев. В июне 2025-го уступил решением Рафаэлю Физиеву. До этого победил сабмишеном Джалина Тернера в первом раунде и нокаутировал Мануэля Торреса. Всего в активе 17 побед и 6 поражений.

Состояние бойца: Игнасио высокий ударник (рост 191 см) с размахом рук 192 см, что дает ему преимущество на дальней дистанции против любого соперника в легком весе. Он хорошо работает серийно. Однако активности и класса Бахамондесу явно не хватает.

Тофик Мусаев

Турнирное положение: Мусаев недавно дебютировал в UFC. Азербайджанский боец почти всю карьеру провел в RIZIN и Bellator, где был числе главных звезд.

Последние бои: Мусаев проиграл два из пяти последних боев. В июне 2025-го уступил сабмишеном Мактыбеку Оролбаю в первом раунде в дебюте в UFC. До этого в 2023-м нокаутировал Кодзи Такеду и Акиру Окаду, но проиграл нокаутом Александру Шаблию. В 2022-м Мусаев финишировал Сидни Аутлоу.

Состояние бойца: Тофик провел больше 20-ти боев на высоком уровне и не раз доказывал, что способен перебивать ударников высочайшего класса. Проблемы обычно бывают только в борьбе.

Но с Бахамондесом о партере не придется беспокоиться, так как чилиец бросается в ноги очень редко.

Статистика для ставок

Мусаев выиграл 3 из пяти последних боев

Бахамондес проиграл один из четырех предыдущих поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Игнасио Бахамондесу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, тогда как на успех Тофика Мусаева предлагают сделать ставку за 3.10.

Прогноз: У азербайджанца 18 побед нокаутом в карьере, и он не раз перебивал ударников высочайшего класса в RIZIN и Bellator. И чилиец к их числу явно не относится ввиду низкой скорости и отсутствия ударной мощи. Что касается борьбы, то у Игнасио она не на таком уровне, как у того же Оролбая. Поэтому у Мусаева есть все шансы на успех.

