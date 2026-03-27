В рамках турнира по профессиональному боксу в Манчестере 29 марта состоится поединок Мозеса Итаумы и Джермейна Франклина в тяжелом весе. Начало — 01:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Итаума — Франклин с коэффициентом для ставки за 1.85.

Мозес Итаума

Турнирное положение: Итаума восходящая звезда британского бокса, непобежденный проспект. 21-летний боксер уже успел завоевать пояс WBO Intercontinental и считается одним из самых перспективных тяжеловесов Европы.

Последние бои: Итаума выиграл все 9 последних боев нокаутами. В недавнем поединке он финишировал экс-претендента на титул WBC Диллиана Уайта уже в первом раунде. Ранее без проблем разобрал Майка Балогуна, Демси Маккина, Мариуша Ваха и Илью Мезенцева. Ни один из этих боев не дошел даже до третьего раунда.

Состояние бойца: Мозес обладает феноменальной скоростью рук. Он боксирует первым номером, любит нависать над соперником, хорошо обрабатывает корпус. Главный вопрос — как Итаума покажет себя, если бой затянется, ведь в последние два года он не задерживался в ринге дольше трех раундов.

Джермейн Франклин

Турнирное положение: Франклин опытный середняк, который уже дважды выезжал в Британию на бои с топовыми тяжеловесами. Однако к попаданию в топ-10 Джермейн не продвинулся ни на шаг.

Последние бои: Франклин проиграл два из трех последних боев. В 2025-м победил спорным решением Ивана Дычко. До этого в 2023-м уступил Энтони Джошуа, а годом ранее и Диллиану Уайту. Оба поражения потерпел в Великобритании, и оба решением судей.

Состояние бойца: Американец не выбрасывает много ударов, не слишком агрессивен, но зато грамотно защищается. При этом явно присутствуют проблемы с физической формой.

10 лишних кг сильно сказываются на подвижности Франклина.

Статистика для ставок

Итаума выиграл 9 последних боев нокаутами

Франклин проиграл 2 из трех последних боев решением судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают Мозеса Итауму большим фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, на успех Джермейна Франклина — за 12.00.

Прогноз: Итаума слишком быстр для Франклина. Американец медлителен, неповоротлив и в последних боях выглядел так, будто выходил на ринг просто продержаться до гонга. Британец будет раздергивать соперника с первых секунд, заставляя его постоянно защищаться. К середине боя Франклин начнет пропускать все больше, и Итаума его добьет.

1.85 Тотал больше 6.5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на бой Итаума — Франклин принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.85.