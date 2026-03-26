В рамках турнира ACA 201 27 марта в Минске состоится поединок Рустама Керимова и Давида Джибилова в легчайшем весе. Начало — 19:50 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Керимов — Джибилов с коэффициентом для ставки за 1.68.

Рустам Керимов

Турнирное положение: Рустам Керимов занимает седьмую строчку в рейтинге легчайшего веса ACA.  Еще недавно он шел на серии из семи побед, но сейчас переживает не лучший период.

Последние бои: Керимов проиграл два последних боя — оба Джамбулату Селимханову.  До этого в апреле 2025-го нокаутировал Луиса Рафаэля Лаурентино.  В 2024-м побеждал Клеверсона Силву и Чарльза Энрике.  Всего в активе 21 победа и 2 поражения.

Состояние бойца: Керимов яркий ударник с впечатляющей нокаутирующей мощью. 14 побед из 21-й в ММА он одержал досрочно.  Но два поражения от Селимханова подряд — тревожный сигнал.  В первом бою Рустам Керимов вел по очкам, а затем пропустил удар в концовке и проиграл.

Давид Джибилов

Турнирное положение: Давид Джибилов занимает третью строчку в рейтинге легчайшего веса ACA.  Непобежденный проспект идет без поражений в карьере и постепенно подбирается к титульнику.

Последние бои: Джибилов выиграл все 9 боев в карьере.  В августе 2025-го победил решением Тимура Валиева — это его главная виктория на данный момент.  В мае 2025-го прошел Ахмеда Мусакаева, а ранее добыл победы над Мулдаром Мулдаровым, Бекзатом Исабеком и Бекзатом Жассией.

Состояние бойца: Джибилов базовый грэпплер с акцентом на борьбу и контроль.  Он не форсирует события, предпочитает забирать раунды за счет давления и работы у сетки.

Пока не сталкивался с элитными нокаутерами, но победа над Валиевым говорит о том, что уровень у Джибилова уже очень серьезный.

Статистика для ставок

  • Керимов проиграл 2 последних боя подряд
  • Джибилов выиграл все 9 боев в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Давиду Джибилову.  На его победу можно поставить за 1.68, на успех Рустама Керимова — за 2.20.

Прогноз: Керимов после двух поражений от Селимханова выглядит сломленным психологически.  Джибилов, наоборот, набирает ход и только что прошел серьезную проверку Валиевым.  Непобежденный боец будет вязать противника в клинче, переводить вниз и не давать Керимову работать в стойке.

Ставка: Победа Давида Джибилова за 1.68.