В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Витора Петрино и Стивена Асплунда в тяжелом весе. Начало — 03:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Петрино — Асплунд с коэффициентом для ставки за 2.20.

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Витор Петрино

Турнирное положение: Витор Петрино замыкает топ-15 тяжелого дивизиона.  После двух неудач подряд в полутяжелом весе он реанимировал карьеру в категории до 120 кг.

Последние бои: Петрино проиграл два боя подряд в 2024-м, и оба досрочно.  Сначала Энтони Смит поймал его на гильотину в первом раунде на UFC 301.  Затем в декабре того же года Дастин Джейкоби отправил Витора в нокаут в третьем раунде: бразилец вел по очкам два отрезка, но к концовке сбавил и пропустил решающий удар.  После этого Петрино выиграл два боя у Томаса Петерсена и Остина Лейна.

Состояние бойца: Петрино неплохо двигается для тяжелого веса и старается работать первым номером.  Но когда соперник держит удар и отвечает, бразилец начинает проседать.  Тот же Джейкоби просто переждал стартовый натиск и снес его в третьем отрезке.

Стивен Асплунд

Турнирное положение: Стивен Асплунд недавно дебютировал в UFC. 27-летний американец подписал контракт после победы на Contender Series, где снес Энтони Гуарасцио за 16 секунд.

Последние бои: Асплунд выиграл четыре боя подряд, все досрочно.  В декабре 2025-го в первом же бою в UFC нокаутировал Шона Шарафа во втором раунде.  До этого на Contender Series уложил Гуарасцио.  Чуть ранее в рамках лиги LFA финишировал Райдена Ковача и Хаммера Мортона.  Единственное поражение у Асплунда было сабмишеном от Дензела Фримана в сентябре 2024-го.

Состояние бойца: Стивен делает ставку на первый раунд.  Он сразу идет вперед, пытаясь перебить соперника за счет габаритов.  С Гуарасцио и Ковачем это сработало.  С Шарафом пришлось повозиться чуть дольше.

Вопрос в том, что делать, если не получается быстро расправиться с соперником.  Бой с Фриманом он проиграл именно потому, что не смог оформить нокаут в стартовые минуты.

Статистика для ставок

  • Последние 4 боя Петрино закончились досрочно
  • Асплунд выиграл четыре последних боя нокаутами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Витору Петрино.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, тогда как на успех Стивена Асплунда предлагают сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Асплунд попытается решить все в первом раунде — это его единственный сценарий.  Если бразилец переживет стартовый натиск, у Асплунда начнутся проблемы.  Петрино гораздо подвижнее, опытнее и должен прибавлять к третьему отрезку.

2.20Тотал больше 2,5Ставка на бой #1Поставить
Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.20.