В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Витора Петрино и Стивена Асплунда в тяжелом весе. Начало — 03:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Петрино — Асплунд с коэффициентом для ставки за 2.20.

Витор Петрино

Турнирное положение: Витор Петрино замыкает топ-15 тяжелого дивизиона. После двух неудач подряд в полутяжелом весе он реанимировал карьеру в категории до 120 кг.

Последние бои: Петрино проиграл два боя подряд в 2024-м, и оба досрочно. Сначала Энтони Смит поймал его на гильотину в первом раунде на UFC 301. Затем в декабре того же года Дастин Джейкоби отправил Витора в нокаут в третьем раунде: бразилец вел по очкам два отрезка, но к концовке сбавил и пропустил решающий удар. После этого Петрино выиграл два боя у Томаса Петерсена и Остина Лейна.

Состояние бойца: Петрино неплохо двигается для тяжелого веса и старается работать первым номером. Но когда соперник держит удар и отвечает, бразилец начинает проседать. Тот же Джейкоби просто переждал стартовый натиск и снес его в третьем отрезке.

Стивен Асплунд

Турнирное положение: Стивен Асплунд недавно дебютировал в UFC. 27-летний американец подписал контракт после победы на Contender Series, где снес Энтони Гуарасцио за 16 секунд.

Последние бои: Асплунд выиграл четыре боя подряд, все досрочно. В декабре 2025-го в первом же бою в UFC нокаутировал Шона Шарафа во втором раунде. До этого на Contender Series уложил Гуарасцио. Чуть ранее в рамках лиги LFA финишировал Райдена Ковача и Хаммера Мортона. Единственное поражение у Асплунда было сабмишеном от Дензела Фримана в сентябре 2024-го.

Состояние бойца: Стивен делает ставку на первый раунд. Он сразу идет вперед, пытаясь перебить соперника за счет габаритов. С Гуарасцио и Ковачем это сработало. С Шарафом пришлось повозиться чуть дольше.

Вопрос в том, что делать, если не получается быстро расправиться с соперником. Бой с Фриманом он проиграл именно потому, что не смог оформить нокаут в стартовые минуты.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Витору Петрино. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.37, тогда как на успех Стивена Асплунда предлагают сделать ставку за 3.20.

Прогноз: Асплунд попытается решить все в первом раунде — это его единственный сценарий. Если бразилец переживет стартовый натиск, у Асплунда начнутся проблемы. Петрино гораздо подвижнее, опытнее и должен прибавлять к третьему отрезку.

2.20 Тотал больше 2,5 Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на бой Петрино — Асплунд принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.20.