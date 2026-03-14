В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Аманды Лемос и Джиллиан Робертсон в женском минимальном весе. Начало — 04:40 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Лемос — Робертсон с коэффициентом для ставки за 2.58.

Аманда Лемос

Турнирное положение: Аманда Лемос пятый номер рейтинга минимального дивизиона. В 38 лет бразильянка остается в топе, но после провального титульного боя с Вэйли Чжан в 2023-м до следующего шанса подраться за пояс пока не добралась.

Последние бои: Лемос проиграла два из четырех последних боев. В сентябре 2025-го уступила решением Татьяне Суарез, которая контролировала ее в партере все три раунда. До этого победила Ясмин Лусиндо. В 2024-м проиграла сабмишеном Вирне Яндиробе — та поймала на рычаг локтя во втором раунде. Чуть ранее Аманда одолела решением Маккензи Дерн и аналогично проиграла вышеупомянутой Вэйли Чжан.

Состояние бойца: Аманда предпочитает работать в стойке и обычно наносит много ударов. У нее жесткие хуки и прямые, она не отступает назад и всегда готова рубиться. Но проблема в другом: из шести поражений в карьере три сабмишеном. Яндироба заставила сдаться, Суарез контролировала всю дистанцию. В партере Лемос неконкурентоспособна.

Джиллиан Робертсон

Турнирное положение: Джиллиан Робертсон восьмой номер рейтинга, финалистка проекта TUF. Представительница Канады идет на серии из трех побед и вплотную подобралась к топ-5.

Последние бои: Робертсон выиграла три последних боя. В мае 2025-го нокаутировала Марину Родригез во втором раунде — поймала на встречной, хотя до этого мексиканка выигрывала бой в стойке. В ноябре 2024-го Робертсон перебила Луану Пинейру, а чуть ранее летом забрала бой решением у Мишель Уотерсон.

Состояние бойца: Робертсон в стойке работает через фронт-кики и прямые, но главное ее оружие — борьба. Она постоянно ищет переводы, зацепы, проходы в корпус.

В бою с Уотерсон контролировала соперницу у сетки, а во встрече против Пинейры раз за разом забирала спину.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Джиллиан Робертсон. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.53, тогда как на успех Аманды Лемос предлагают сделать ставку за 2.58.

Прогноз: Робертсон будет искать борьбу с первых минут. Лемос это знает, но защита от тейкдаунов у нее традиционно слабая — Яндироба и Суарез это подтвердили. В стойке же Лемос опаснее, она бьет жестче и может поймать соперницу в размене. В этом противостоянии все упирается в опыт и физику. А в этих аспектах Аманда предпочтительнее Джиллиан.

