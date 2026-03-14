В рамках турнира UFC Vegas 114 15 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Джоша Эммета и Кевина Вальехоса в полулегком весе. Начало — 05:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Эммет — Вальехос с коэффициентом для ставки за 2.10.

Джош Эммет

Турнирное положение: Джош Эммет 11-й номер рейтинга полулегкого дивизиона. Бывший претендент на временный титул ныне находится на закате карьеры и проводит, вероятно, один из последних боев.

Последние бои: Эммет проиграл три из четырех последних боев. В октябре 2025-го он уступил сабмишеном Юссефу Залалу в первом раунде, до этого проиграл решением Лерону Мерфи. Единственная победа за последние два года была нокаутом над Брайсом Митчеллом в декабре 2023-го. Также в активе поражения от Илии Топурии и Яира Родригеса.

Состояние бойца: Джош прямолинейный кикбоксер, который вкладывается в каждый удар и обладает впечатляющей нокаутирующей мощью в обеих руках. Эммет действует просто: джебы, хуки, давление. Однако минусов тоже хватает: возраст в 39 лет, потеря скорости, слабая защита от тейкдаунов.

Кевин Вальехос

Турнирное положение: Кевин на сегодня 14-й номер рейтинга. Очередной 24-летний аргентинский проспект, который стремительно ворвался в UFC.

Последние бои: Вальехос идет на серии из четырех побед подряд. В декабре 2025-го он нокаутировал Гигу Чикадзе во втором раунде, до этого одолел решением Данни Силву и нокаутировал Сеунг Ву Чоя в первом раунде. На Contender Series финишировал Кэма Тигу. Единственное поражение в карьере было от Джина Силвы на том же Contender Series в 2023-м.

Состояние бойца: Кевин ярко выраженный ударник, как и его соперник. Он атакует прямыми ударами, хуками, оверхэндами, использует лоу-кики и отлично умеет добивать потрясенных соперников. Предпочитает не затягивать бои вдолгую.

И как следствие, кардио Вальехоса пока не проверено на длинных дистанциях.

Статистика для ставок

Эммет проиграл 3 из четырех последних боев

Вальехос выиграл 4 боя подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Кевину Вальехосу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.19, тогда как на успех Джоша Эммета предлагают сделать ставку за 4.90.

Прогноз: Эммет все еще опасен ввиду своего нокаутирующего удара, но возраст берет свое. Вальехос молод и голоден до побед. Аргентинец будет работать серийно, перебивать ветерана за счет преимущества в скорости. Ближе к концу встречи возрастной американец начнет уставать, но опыт позволит ему продержаться всю дистанцию.

Ставка: Полный бой за 2.10.