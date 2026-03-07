В рамках турнира UFC 326 8 марта в Лас-Вегасе состоится поединок Кайо Борральо и Рейнье Де Риддера в среднем весе. Начало — 08:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Борральо — Де Риддер с коэффициентом для ставки за 1.90.

Кайо Борральо

Турнирное положение: Кайо Борральо седьмой номер рейтинга среднего дивизиона, бывший чемпион FFC, обладатель черных поясов по тайскому боксу и БЖЖ, а также коричневого по дзюдо. Бразилец пытается реабилитироваться после первого поражения в UFC и вернуться в титульную гонку.

Последние бои: Кайо проиграл последний бой Нассурдину Имавову в сентябре 2025-го, уступив единогласным решением. До этого он одержал четыре победы подряд над Джаредом Каннониром, Полом Крейгом, Абусом Магомедовым и Михалом Олексейчуком. Всего в активе 17 побед, 2 поражения и один несостоявшийся.

Состояние бойца: Кайо универсальный боец с отличной школой тайского бокса и элитным джиу-джитсу. Он быстр, силен и умеет контролировать дистанцию. В стойке работает мощными хуками и киками, в партере опасен скручиванием пятки и удушениями. Поражение от Имавова показало, что Борральо может теряться в поединках против расчетливых ударников, но его уверенность и мотивация после неудачи должны только вырасти.

Рейние Де Риддер

Турнирное положение: Рейнье Де Риддер восьмой номер рейтинга, экс-чемпион ONE в двух весовых категориях.

Последние бои: Де Риддер проиграл последний бой Брендану Аллену в октябре 2025-го техническим нокаутом. До этого он одержал три победы подряд над Робертом Уиттакером по очкам, Бо Никалом нокаутом и Кевином Холлэндом сабмишеном.

Состояние бойца: Де Риддер довольно габаритный для среднего веса боец с ростом 193 см и размахом рук 198 см. Он рассчитывает на физическую силу, работу в партере и клинче. Слабое кардио — его главный минус.

Последний бой Де Риддер не смог продолжить по истечении четырех раундов и снялся с поединка, что вызывает вопросы к его физической готовности.

Статистика для ставок

Борральо выиграл 7 из восьми предыдущих боев в UFC

Де Риддер проиграл только один раз на отрезке в 5 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Кайо Борральо. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.39, тогда как на успех Рейнье Де Риддера предлагают сделать ставку за 3.00.

Прогноз: Де Риддер будет пытаться перевести бой в партер, но пробиться через серию атак Борральо в стойке довольно сложно. Бразилец быстрее, универсальнее и лучше двигается. Он встретит визави мощными хуками, заблокирует борьбу и заставит голландца нервничать. Если Рейнье все же удастся пройти в корпус, у Кайо хватит навыков, чтобы выскользнуть. А в стойке преимущество полностью на стороне бразильца. И этого вполне хватит, чтобы выиграть бой по очкам.

1.90 Победа Кайо Борральо по очкам Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на бой Борральо — Де Риддер принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Победа Кайо Борральо по очкам за 1.90.