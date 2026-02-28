В рамках турнира UFC Fight Night 268 1 марта в Мехико состоится поединок Марлона Веры и Давида Мартинеза в легчайшем весе. Начало — 06:10 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Вера — Мартинез с коэффициентом для ставки за 3.15.

Марлон Вера

Турнирное положение: Марлон Вера идет на девятом месте в легчайшем дивизионе. В недавнем прошлом он даже дрался за титул. Но сейчас эквадорец находится в глубоком кризисе.

Последние бои: Вера проиграл три последних боя подряд. В октябре 2025-го он уступил решением Айманну Захаби, до этого проиграл Дейвесону Фигередо и Шону О'Мэлли также по очкам. Последняя победа датируется августом 2023-го, когда Марлон перебил Педро Муньоза.

Состояние бойца: «Чито» агрессивный ударник с неплохим кардио. Он любит работать первым номером и постоянно давить. Главное преимущество Веры на фоне очередного соперника заключается в бесценном опыте боев с элитой. О'Мэлли, Фигередо, Сэндхагену и Захаби он проигрывал решением, при этом держался до последней секунды на ногах и доставлял проблемы.

Давид Мартинез

Турнирное положение: Давид Мартинез десятый номер рейтинга. Молодой проспект получил возможность громко заявить о себе перед родными трибунами.

Последние бои: Мартинез идет на серии из 13 побед подряд. Ранее в UFC выиграл оба боя с момента своего дебюта. В сентябре 2025-го он одолел решением Роба Фонта, а до этого финишировал Саймона Оливейру в первом раунде. На Contender Series Мартинез также победил Хавьера Франклина, а в региональных лигах регулярно штамповал досрочные победы.

Состояние бойца: Мартинез универсальный боец с хорошей ударной базой и опасной работой в партере в позиции на спине. Он быстр и уверен в себе. Но ранее ни разу не дрался с топовыми соперниками. Фонт уже возрастной, Оливейра и вовсе середняк.

Против настоящей элиты Мартинез пока не проверен.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Давиду Мартинезу. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, тогда как на успех Марлона Веры предлагают сделать ставку за 3.15.

Прогноз: Мартинез талантливый проспект, но прыжок в элиту часто дается болезненно. Вера проиграл троим подряд, но это были О'Мэлли, Фигередо и Захаби — элита дивизиона. Ветеран понимает, что еще одно поражение выкинет его из рейтинга, и выложится на 200%. Вера переживет стартовый натиск, навяжет грязный бокс и заберет бой.

Ставка: Победа Марлона Веры за 3.15.