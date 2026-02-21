В рамках турнира UFC Fight Night 267 22 февраля в Хьюстоне состоится поединок Норы Корнолл и Джоселин Эдвардс в легчайшем весе. Начало — 05:30 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Корнолл — Эдвардс с коэффициентом для ставки за 2.30.

Нора Корнолл

Турнирное положение: Нора Корнолл 12-й номер рейтинга легчайшего дивизиона. В свои 36 лет остается крепким середняком, но на более высокие позиции уже не претендует.

Последние бои: Корнолл проиграла два из трех последних боев. В августе 2025-го она уступила решением Кэрол Росе, до этого победила сабмишеном Хейли Коуэн. А в сентябре 2024-го проиграла решением Жаклин Кавальканти. Также в ее активе победа над Эдвардс в сентябре 2023-го в их первой встрече.

Состояние бойца: Француженка предпочитает работать на дальней дистанции, всячески избегая борьбы. Но проблем куда больше, чем плюсов. Здесь и возраст в 36 лет, и отсутствие прогресса и уязвимость к агрессивным соперницам, которые предпочитают зарубиться. В последних боях Корнолл выглядела статично и предсказуемо.

Джоселин Эдвардс

Турнирное положение: Джоселин Эдвардс 14-й номер рейтинга. Находится на подъеме и жаждет реванша за прошлое поражение.

Последние бои: Джоселин выиграла три последних боя подряд. В августе 2025-го она нокаутировала Присцилу Качоэйру в первом раунде, до этого забила Челси Чендлер и задушила Тамирес Видал. Единственное поражение за последние четыре боя, как раз, от Корнолл в 2023-м.

Состояние бойца: Эдвардс универсальный боец с базой бокса, тайского бокса и БЖЖ. Она агрессивна, сильна и умеет заканчивать как в стойке, так и на земле. В последних боях заметно прибавила в физике и уверенности.

Эдвардс находится в отличной форме и горит желанием закрыть обидное поражение двухлетней давности.

Статистика для ставок

Корнолл проиграла 2 из 3 последних боев, оба решением

Эдвардс выиграла 3 боя подряд досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Джоселин Эдвардс. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как на успех Норы Корнолл предлагают сделать ставку за 3.52.

Прогноз: Корнолл выиграла первый бой, но с тех пор многое изменилось. Француженка стоит на месте и проигрывает тем, кого должна проходить. Эдвардс, наоборот, прибавила, окрепла и штампует досрочные победы. В реванше Корнолл не выдержит стартового натиска и, вероятно, быстро упадет в нокаут.

Ставка: Досрочная победа Джоселин Эдвардс за 2.30.