В рамках турнира ACA 200 6 февраля в Москве состоится поединок Биберта Туменова и Александра Грозина в легком весе. Начало — 19:00 (мск).

Биберт Туменов

Турнирное положение: Биберт Туменов второй номер рейтинга полулегкого дивизиона ACA и один из самых опасных ударников организации.  Со временем сгонять вес до 66 кг стало трудно и теперь он пробует себя в новой категории.

Последние бои: Туменов накануне боя с Грозиным одержал 55 побед подряд, четыре из которых досрочные.  В последнем поединке в августе 2025 года он нокаутировал во втором раунде Павла Гордеева.  До этого также досрочно победил Рауша Манфио и Лэнса Палмера.

Состояние бойца: Его стиль построен на контроле дистанции и поиске момента для решающего попадания.  В последнее время Биберт демонстрировал все большую зрелость и дисциплину, не бросаясь в безрассудные размены.  Однако против стилистических клонов Туменов иногда может быть слишком осторожен.

Александр Грозин

Турнирное положение: Александр Грозин девятый номер рейтинга легкого дивизиона ACA и один из самых зрелищных бойцов на просторах СНГ.  Ранее построил успешную карьеру в лиге RCC.

Последние бои: Грозин подходит к бою после эффектной победы нокаутом над неуступчивым Фелипе Фроесом в декабре 2025 года.  Однако до этого Александр потерпел поражение по очкам от Алексея Полпудникова в своем дебюте в ACA.  В последнее время Грозин чередует победы и поражения, но всегда остается опасным за счет своей ударной мощи.

Состояние бойца: Грозин любит идти вперед и устраивать яркие рубки.  Он обладает хорошей работой ног, неожиданными атаками из-под разных углов и нокаутирующим ударом.  Его слабость — недостаточная тактическая дисциплина и склонность ввязываться в эмоциональные размены, где может пропустить больше, чем нужно.

Защита от борьбы находятся на приемлемом уровне, но в этом бою вряд ли стоит беспокоиться о партере.

Статистика для ставок

  • Туменов одержал 4 победы нокаутом в пяти последних боях
  • У Грозина 2 победы и 2 поражения на отрезке в 4 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров видят явным фаворитом Биберта Туменова.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.11, тогда как на успех Александра Грозина предлагают сделать ставку за 6.50.

Прогноз: Ключ к победе для Туменова — не поддаваться на провокации и эмоции, которые обязательно будет создавать Грозин.  Помня об ударной мощи соперника, Биберт вряд ли станет безрассудно рисковать.  Вместо этого он переиграет соперника на средней дистанции и заберет убедительную победу по очкам.

Ставка: Победа Биберта Туменова по очкам за 2.02.