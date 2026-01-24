В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Модестасом Букаускасом. Начало — 04:00 (мск).

Никита Крылов

Турнирное положение: Никита Крылов 13-й номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC.  В последнее время переживает спад.

Последние бои: Крылов подходит к этому бою на серии из двух поражений подряд.  В июле 2025 года его нокаутировал в первом раунде Богдан Гуськов.  В апреле он также быстро проиграл нокаутом Доминику Рейесу.  Его последняя победа датируется мартом 2023 года, когда Крылов задушил Райана Спэнна.  Всего за 6 предыдущих поединков у него 2 победы и 4 поражения.

Состояние бойца: Никита стал слишком часто пропускать тяжелые удары и терять концентрацию в первые минуты.  В 33 года накопленный урон и психологическая неустойчивость после двух быстрых нокаутов ставят под большой вопрос его текущую форму и способность противостоять агрессивным ударникам.

Модестас Букаускас

Турнирное положение: Модестас Букаускас середняк полутяжелого дивизиона, находящийся внушительной на победной серии.  Литовец по праву претендует на место в топ-15.

Последние бои: Букаускас находится в отличной форме.  В сентябре 2025 года он нокаутировал в первом раунде ветерана Пола Крейга.  В мае одержал победу по очкам над Ионом Куцелабой, а в феврале быстро нокаутировал Раффаэля Серкейру.

Состояние бойца: Модестас отлично контролирует дистанцию, грамотно работает джебом и наносит точные, акцентированные удары.  Его главные преимущества — хладнокровие, тактическое мышление и умение наказывать ошибки соперника.

Букаускас находится на подъеме, полон уверенности и явно прогрессирует от боя к бою.

Статистика для ставок

  • Никита Крылов проиграл нокаутом в первом раунде два своих последних боя
  • Модестас Букаускас одержал 4 победы подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Модестаса Букаускаса.  На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65.  На победу Никиты Крылова можно сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Крылов, безусловно, более разносторонен и опасен в партере, но чтобы реализовать это, ему нужно пережить стартовый натиск и резко сократить дистанцию.  Учитывая его последние выступления, шансов на это немного.  Букаускас будет активно работать и ловить Крылова на промахах.  С большой вероятностью, такая тактика приведет к очередному раннему нокауту в пользу литовца.

Ставка: Победа Модестаса Букаускаса за 1.65.