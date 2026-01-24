В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в наилегчайшем весе между Алексом Перезом и Чарльзом Джонсоном. Начало — 03:30 (мск).

Алекс Перез

Турнирное положение: Алекс Перез бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе. Сейчас он находится на спаде карьеры и занимает 11-ю строчку рейтинга, рискуя вылететь из топ-15.

Последние бои: Перез переживает тяжелейшую полосу. В ноябре 2025 года он проиграл сабмишном Асу Алмабаеву. До этого он также потерпел поражения от Татсуро Тайры и Мухаммада Мокаева. Его единственная победа за последние 6 боев — это нокаут над Матеусом Николау в апреле 2024 года.

Состояние бойца: Алекс опытный боец с хорошими навыками борьбы и бразильского джиу-джитсу. Однако на текущем этапе его карьеры явно видны серьезные проблемы: снизившаяся скорость, ухудшившаяся защита и явный недостаток уверенности. Перез стал легко уязвим для быстрых и агрессивных соперников, часто проигрывает досрочно и выглядит психически сломленным. В 33 года говорить о каком-либо перерождении уже сложно.

Чарльз Джонсон

Турнирное положение: Чарльз Джонсон крепкий середняк дивизиона и 13-й номер рейтинга UFC. Американец стабильно выступает против топовой оппозиции и пытается пробиться в первую десятку.

Последние бои: Джонсон демонстрирует уверенную и стабильную игру. В августе 2025 года он нокаутировал Лонира Кавану. В марте проиграл конкурентный решением Рамазана Темирову, а до этого одержал три победы подряд. Всего за 6 предыдущих поединков у него 4 победы и 2 поражения.

Состояние бойца: Чарльз физически крепкий, выносливый и разносторонний боец с хорошей ударной техникой и неплохой борьбой. Джонсон умеет вести бой в высоком темпе, работать на дальней дистанции и наносить акцентированные удары. Его главные преимущества в этом матче — текущая форма и психологическая устойчивость по сравнению с Пересом.

Он находится на подъеме и мотивирован на прорыв в рейтинге.

Статистика для ставок

Алекс Перез проиграл 4 из пяти последних боев досрочно

Чарльз Джонсон выиграл 4 раза за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Чарльза Джонсона. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47. На победу Алекса Переза можно сделать ставку за 2.38.

Прогноз: Перез, несмотря на более высокое место в рейтинге, выглядит явно слабее. Его медлительность, слабая защита и отсутствие уверенности играют на руку более подвижному и агрессивному оппоненту. Джонсон будет контролировать дистанцию, наносить больше ударов и, скорее всего, либо переиграет Переза по очкам за счет объема и активности, либо найдет момент для досрочной победы в поздних раундах.

