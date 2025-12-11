В рамках турнира PFL Europe 4 12 декабря пройдет чемпионский поединок Вадима Немкова и Ренана Феррейры в тяжелом весе. Начало — 23:00 (мск).

Вадим Немков

Турнирное положение: Немков бывший чемпионом Bellator в полутяжелом весе и один из сильнейших тяжеловесов PFL. Россиянин также долгое время был лучшим бойцом в рейтинге Р4Р в Bellator.

Последние бои: Немков выиграл предыдущие 8 поединков. В последних двух боях после дебюта в тяжелом весе PFL он одолел сабмишном Тимоти Джонсона и Бруно Каппелоззу, а также выиграл по очкам у Йоэля Ромеро и Кори Андерсона в категории до 93 кг в Bellator. Его последнее поражение было в 2018 году от Фила Дэвиса.

Состояние бойца: Немков универсальный боец. Он обладает с выдающейся борцовской базой и нестандартной ударной техникой. Его главные преимущества — скорость, выносливость и высочайший бойцовский интеллект. Однако на фоне тяжеловесов Немкову не хватает габаритов и ударной мощи, что может стать проблемой против физически превосходящих его соперников.

Ренан Феррейра

Турнирное положение: Феррейра был чемпионом сезона PFL 2023 и до сих пор считается одним из самых опасных нокаутеров тяжелого дивизиона.

Последние бои: За последние 5 поединков Феррейра одержал 4 победы и потерпел одно поражение. В предыдущем бою он был нокаутирован Фрэнсисом Нганну, но до этого выиграл досрочно у Райана Бейдера и Дениса Гольцова. Также были победы над Морисом Грином и Матеусом Шеффелем.

Состояние бойца: Феррейра представитель новой школы бразильских тяжеловесов. У него высокий рост и впечатляющий размах рук (по 203 см) и невероятная ударная мощь. 11 из 13 своих побед он одержал нокаутом. Однако его борьба и защита от тейкдаунов оставляют желать лучшего.

В партере он чувствует себя очень некомфортно и буквально первый тейкдаун со стороны Нганну обернулся для него поражением.

Статистика для ставок

Немков выиграл предыдущие 4 поединка

Феррейра одержал 11 из 13 побед нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Вадима Немкова. На его победу можно поставить за 1.40, тогда как на успех Ренана Феррейры предлагают сделать ставку за 3.00.

Прогноз: Немков будет использовать свое главное преимущество — борьбу. Он постарается как можно быстрее сократить дистанцию, избегая обмена ударами в стойке, и перевести бой в партер. Феррейра опасен только в первые минуты. Слабая защита Ренана от переводов в партер может стать решающим фактором. Немков имеет все шансы на победу либо сабмишном, либо добиванием в гранд-энд-паунде.

