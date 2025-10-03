В рамках турнира PFL 3 октября состоится бой Магомеда Магомедова и Серхио Петтиса в легчайшем весе. Начало — 20:00 (мск).

Магомед Магомедов

Турнирное положение: Магомедов бывший чемпион ACA, который сейчас пытается закрепиться в топе PFL. Российский боец известен своими впечатляющими победами, но чересчур нестабилен.

Последние бои: В июне 2025 года Магомедов одержал непростую победу над Сарваджоном Хамидовым единогласным решением. До этого были поражения от Патчи Микса и Рауфеона Стотса. За последние пять боев у россиянина лишь две победы.

Состояние бойца: Магомедов обладает отличными навыками грэпплинга и быстрыми тейкдаунами из любой позиции. Однако его главная проблема — психологическая нестабильность. В важных боях он часто теряется и не может реализовать свой потенциал. Его последний бой против Хамидова вновь показал эти слабости.

Серхио Петтис

Турнирное положение: Петтис бывший чемпион Bellator и опытный ветеран, который в более молодые годы на равных сражался с лучшими бойцами в UFC. Американец известен своей техничностью и тактическим интеллектом.

Последние бои: В июне 2025 года Петтис одержал победу над Рауфеоном Стотсом единогласным решением. До этого были поражения от Киодзи Хоригучи и Патчи Микса. Несмотря на неудачи, американец продолжает оставаться опасным соперником для любого бойца дивизиона.

Состояние бойца: Петтис разносторонний техничный боец с отличной ударной техникой и солидной борьбой. Его сильные стороны — тактическая дисциплина и умение читать соперников.

В возрасте 32-х лет он находится в хорошей физической форме и обладает бесценным опытом.

Статистика для ставок

Магомедов проиграл 3 из последних пяти боев

Петтис одержал 4 победы в последних шести боях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном бою букмекеры считают Магомедова фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.50. На успех Петтиса можно поставить за 2.94.

Прогноз: Этот бой станет тестом на психологическую устойчивость для Магомедова. Петтис — именно тот тип бойца, который может использовать нестабильность россиянина в свою пользу. Американец будет работать на дальней дистанции, использовать свое преимущество в стойке и контратаковать при попытках тейкдаунов. Ожидаем, что тактическое превосходство и опыт Петтиса станут решающими факторами.

