Сен-Дени — Руффи. Ставка (к. 2.20) и прогноз на ММА, UFC Paris, 7 сентября 2025 года

В рамках турнира UFC Paris 7 сентября состоится поединок Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи в легком весе. Начало — 00:10 (мск). Ставка и прогноз на матч Сен-Дени — Руффи, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бенуа Сен-Дени

Турнирное положение: Сен-Дени является представителем топ-15 легкого дивизиона UFC. Французский боец занимает 13-ю строчку рейтинга и стремится вернуться в число претендентов.

Последние бои: За последние 5 поединков у Бенуа 3 выигрыша и 2 поражения. Он одержал впечатляющие досрочные победы над Тиаго Мойзесом и Мэттом Фреволой, но уступил нокаутом Дастину Порье и Ренато Мойкано. В предыдущем бою француз вернулся на победный путь, задушив Кайла Преполека во втором раунде.

Состояние бойца: Сен-Дени базовый грэпплер с отличными навыками борьбы и нестандартными сабмишенами. Десять из 14-ти побед он одержал удушающими приемами. Однако ударная техника Сен-Дени и защита в стойке оставляют желать лучшего, что стало причиной его недавних поражений.

Маурисио Руффи

Турнирное положение: Руффи — восходящая звезда легкого дивизиона UFC. Бразилец недавно дебютировал в промоушене и уже успел громко заявить о себе, но пока находится вне топ-15 рейтинга.

Последние бои: Руффи выиграл предыдущие 7 поединков. В UFC он провел два боя и оба выиграл досрочно — нокаутировал Джейми Малларки и опытного Бобби Грина. До перехода в UFC бразилец также демонстрировал впечатляющую серию побед на региональной сцене.

Состояние бойца: Руффи — опасный ударник с нокаутирующей мощью в обеих руках. 11 из 19-ти побед он одержал нокаутом. Бразилец обладает отличным чувством дистанции и точными попаданиями.

Слабым местом Руффи может оказаться борьба, которую еще не тестировали на топ-уровне.

Статистика для ставок

Руффи выиграл предыдущие 7 поединков

10 из 14-ти побед Сен-Дени в ММА достигнуты сабмишном

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают фаворитом Маурисио Руффи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Бенуа Сен-Дени предлагают сделать ставку за 2.85.

Прогноз: Фанатов ожидает классическое противостояние грэпплера и ударника. Сен-Дени будет пытаться перевести бой в партер, где имеет явное преимущество. Однако Руффи обладает достаточной мощью и точностью, чтобы не допустить этого. Бразилец будет держать дистанцию и работать ппо этажам. Его нокаутирующая сила станет решающим фактором в этом бою.

Ставка: Победа Маурисио Руффи нокаутом за 2.20.