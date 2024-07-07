Стивенсон сохранит титул WBC в битве с Арутюняном?

В рамках турнира по профессиональному боксу в Ньюарке 7 июля пройдет титульный поединок Шакура Стивенсона и Артема Арутюняна в легком весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шакур Стивенсон

Турнирное положение: Стивенсон является обладателем титула чемпиона мира по боксу в легком версии по версии WBC. Также американец ранее был чемпионом во втором полулегком дивизионе.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе действующего обладателя титула 5 побед. Три из них были достигнуты решениями, а 2 нокаутами. К очередной встрече Шакур подходит после победы единогласным решением судей над Эдвином Сантосом в битве за вакантный титул WBC.

Состояние бойца: Американец еще не вышел на свой пик. Стивенсон является непобежденным бойцом, но предыдущий его триумф в противостоянии с Сантосом вызвал разногласия. Шакур довольно талантливый боксер, однако с ударной мощью у него есть проблемы.

Артем Арутюнян

Турнирное положение: Артем Арутюнян занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBC. Для этнического армянина это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

Последние бои: Артем подходит к данному противостоянию после четырех побед и одного поражения в пяти предыдущих встречах. Ранее он уступил единогласным решением судей недавнему претенденту на титул WBA Фрэнку Мартину. Но до этого он был непобежденным и шел на серии из 12-ти выигрышей кряду.

Состояние бойца: У очередного претендента на титул за исключением Фрэнка Мартина не было серьезных боев. Арутюнян однозначно заслуживает место в топ-10.

Но последнее поражение показало, что конкурировать с главными монстрами дивизиона он еще не готов.

Статистика для ставок

Стивенсон выиграл 21 бой на профессиональном ринге без единого поражения

Арутюнян 7 из 12-ти поединков карьере выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион Стивенсон, по мнению букмекеров, выглядит явным фаворитом в этой встрече. На его победу можно поставить за 1.03, тогда как на успех Арутюняна предлагают сделать ставку за 13.00.

Прогноз: Класс Шакура повыше, нежели у грядущего соперника. Арутюнян — очень сильный боксер, который может дать бой многим рейтинговым оппонентам. И все же вандидатура Стивенсона за счет опыта выглядит предпочтительнее. Но зная проблемы чемпиона с ударной мощью, досрочной победы в этом бою точно не будет.

Ставка: Победа Шакура Стивенсона по очкам за 1.91.