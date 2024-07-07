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    Стивенсон сохранит титул WBC в битве с Арутюняном?

    Стивенсон — Арутюнян. Ставка (к. 1.91) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Ньюарке, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Стивенсон — Арутюнян
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    Шакур Стивенсон (справа)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Ньюарке 7 июля пройдет титульный поединок Шакура Стивенсона и Артема Арутюняна в легком весе. Начало — 05:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шакур Стивенсон

    Турнирное положение: Стивенсон является обладателем титула чемпиона мира по боксу в легком версии по версии WBC. Также американец ранее был чемпионом во втором полулегком дивизионе.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе действующего обладателя титула 5 побед. Три из них были достигнуты решениями, а 2 нокаутами. К очередной встрече Шакур подходит после победы единогласным решением судей над Эдвином Сантосом в битве за вакантный титул WBC.

    Состояние бойца: Американец еще не вышел на свой пик. Стивенсон является непобежденным бойцом, но предыдущий его триумф в противостоянии с Сантосом вызвал разногласия. Шакур довольно талантливый боксер, однако с ударной мощью у него есть проблемы.

    Артем Арутюнян

    Турнирное положение: Артем Арутюнян занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона по версии WBC. Для этнического армянина это будет первый титульный поединок в профессиональной карьере.

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    • Последние бои: Артем подходит к данному противостоянию после четырех побед и одного поражения в пяти предыдущих встречах. Ранее он уступил единогласным решением судей недавнему претенденту на титул WBA Фрэнку Мартину. Но до этого он был непобежденным и шел на серии из 12-ти выигрышей кряду.

    Состояние бойца: У очередного претендента на титул за исключением Фрэнка Мартина не было серьезных боев. Арутюнян однозначно заслуживает место в топ-10.

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    Но последнее поражение показало, что конкурировать с главными монстрами дивизиона он еще не готов.

    Статистика для ставок

    • Стивенсон выиграл 21 бой на профессиональном ринге без единого поражения

    • Арутюнян 7 из 12-ти поединков карьере выиграл нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Действующий чемпион Стивенсон, по мнению букмекеров, выглядит явным фаворитом в этой встрече. На его победу можно поставить за 1.03, тогда как на успех Арутюняна предлагают сделать ставку за 13.00.

    Прогноз: Класс Шакура повыше, нежели у грядущего соперника. Арутюнян — очень сильный боксер, который может дать бой многим рейтинговым оппонентам. И все же вандидатура Стивенсона за счет опыта выглядит предпочтительнее. Но зная проблемы чемпиона с ударной мощью, досрочной победы в этом бою точно не будет.

    Ставка: Победа Шакура Стивенсона по очкам за 1.91.

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    Стивенсон — Арутюнян: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на бои. Стивенсон сохранит титул WBC в битве с Арутюняном?
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