В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 16 марта с коэффициентом для ставки за 5.72.

«Кремонезе» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Положение «Кремонезе» в чемпионате остаётся крайне сложным. Команда занимает 18-е место, имея 24 очка, и уже несколько месяцев не может одержать победу. За последние 14 матчей «Кремонезе» набрал всего четыре балла, десять раз проиграв и четырежды сыграв вничью. Последняя виктория датирована началом декабря, когда был обыгран «Лечче» (2:0).

Тем не менее предстоящая встреча с «Фиорентиной» может стать для команды Давиде Николы возможностью изменить ситуацию. Соперник находится всего на одно очко выше, а значит победа позволит покинуть зону вылета уже по итогам тура.

«Фиалки» сумели прервать неудачную серию из трёх матчей, обыграв польский «Ракув» в Лиге конференций со счётом 2:1 и получив небольшое преимущество перед ответной встречей. Однако в чемпионате положение команды остаётся непростым — «Фиорентина» находится рядом с зоной вылета.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Матч с «Кремонезе», который является прямым конкурентом в борьбе за сохранение места в Серии А, приобретает особое значение. Потеря очков может серьёзно осложнить положение команды Паоло Ваноли.

История очных встреч складывается в пользу флорентийцев. За 12 матчей «Фиорентина» проиграла «Кремонезе» лишь один раз. Но не стоит забывать, что команда Николы имела целую неделю на подготовку к игре, тогда как «фиалки» ранее провели матч в Лиге конференций. Это может дать хозяевам преимущество в физической готовности.

Ставка: Обе забьют за 1.77.

«Райо Вальекано» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

«Райо Вальекано» сумел преодолеть недавний спад и сейчас демонстрирует стабильные результаты. После поражения от «Реала» со счётом 1:2 команда провела шесть матчей без поражений, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Беспроигрышная серия началась с уверенной победы над «Атлетико» (3:0). В последние недели «пчёлы» выглядят психологически устойчивыми и уверенными в своих силах.

Дополнительной нагрузкой стала игра в Лиге конференций против «Самсунспора» (3:1) 12 марта, однако у команды было несколько дней на восстановление. К тому же матч чемпионата проходит в понедельник, что даёт достаточное время для подготовки.

В первой части сезона «Райо» испытывал серьёзные проблемы с реализацией. К концу 2025 года команда забила всего 13 мячей, несмотря на показатель ожидаемых голов более 25. Однако после зимней паузы ситуация изменилась: в десяти последних матчах чемпионата «пчёлы» 14 раз поразили ворота соперников.

«Леванте» ранее сумел остановить неудачную серию из четырёх поражений подряд. Команда обыграла «Алавес» со счётом 2:0, а затем сыграла вничью с «Жироной» (1:1). Эти результаты оказались важными прежде всего с психологической точки зрения.

При этом качество игры по-прежнему вызывает вопросы. В двух последних матчах соперники суммарно создали моментов на 3.22 xG и нанесли 39 ударов по воротам, поэтому без доли везения валенсийцам не обошлось. Тем не менее команда немного улучшила турнирное положение и сократила отставание от 17-й позиции до четырёх очков.

«Райо Вальекано» находится в более стабильной форме и уверенно реализует свои моменты. На фоне проблем «Леванте» в обороне и многочисленных потерь в составе хозяева выглядят фаворитами встречи.

Ставка: Победа «Райо Вальекано» за 1.71.

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

Для «Брентфорда» март складывается непросто. Нулевая ничья с «Борнмутом» не позволила приблизиться к еврокубковой зоне в АПЛ, а затем команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Вест Хэму» в серии пенальти после ничьей 2:2. Несмотря на это, турнирная ситуация в чемпионате всё ещё оставляет клубу хорошие перспективы.

Команда Кита Эндрюса отстаёт от пятого места, которое занимает «Челси», всего на четыре очка и при этом имеет матч в запасе. С учётом того, что Англия может получить дополнительные места в еврокубках, «Брентфорд» по-прежнему остаётся в числе претендентов на попадание в европейские турниры.

В конце 2025 года «Брентфорд» был очень силён на своём стадионе. Однако в 2026 году ситуация изменилась. В пяти домашних матчах команда смогла отпраздновать лишь одну викторию.

Когда многие уже считали «Вулверхэмптон» практически вылетевшим в Чемпионшип, команда сумела удивить. В последних матчах АПЛ «волки» обыграли «Астон Виллу» (2:0) и «Ливерпуль» (2:1), доказав, что готовы бороться до конца.

Правда, затем команда уступила тем же мерсисайдцам в Кубке Англии (1:3) и покинула турнир. Однако этот вылет позволил сосредоточиться исключительно на чемпионате. Несмотря на серьёзное отставание от спасительного 17-го места — около 12 очков — «волки» демонстрируют характер и не собираются сдаваться.

«Вулверхэмптон» подходит к матчу практически в оптимальном составе. Интересно, что выезды на стадион «Брентфорда» традиционно складываются для «волков» достаточно успешно. В семи последних встречах на этом поле гости проиграли лишь однажды.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» с форой (+1) за 1.89.

