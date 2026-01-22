«Интер» не разгромит «Пизу», «ПСЖ» будет играть вольготно с «Осером»

В этом экспрессе разберем встречи Серии А, Лиги 1 и Примеры.

«Осер» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Пока сезон для «Осера» складывается не лучшим образом, сказывается серьезное ослабление состава перед началом сезона. Только «Краснодар» забрал у бургундцев Жубала и Перрена.

Затем посыпались травмы и пришел черед Кубка Африки, где выступало несколько лидеров. В итоге сейчас «Осер» занимает только 17-е место в таблице Лиги 1 и находится в зоне вылета. В последней игре команда уступила лидеру «Лансу» со счетом 0:1.

Неожиданно для себя и многих «ПСЖ» занимает вторую строчку в чемпионате Франции после сенсационного лидера «Ланса», отставая на одно очко. Но такие проблемы не сильно колышат главного тренера Луиса Энрике, который дает игровую практику молодежи и резервистам в Лиге 1.

В 18-м туре парижане на своем поле легко победили «Лилль» (3:0), выставив состав близкий к основному составу, так как «доги» для них сильный раздражитель. Но в Лиге чемпионов «ПСЖ» неожиданно проиграл «Спортингу» (1:2). Часто чемпиона Франции играет на расслабоне в чемпионате, поэтому у Синайоко и компании из «Осера» тоже будет немало шансов забить.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,83.

«Интер» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После 21 тура «Интер» уверенно лидирует в таблице чемпионата Италии. Хотя главный тренер Кристиан Киву и сталкивается с критикой в свой адрес, он перестраивает игру нерадзурри после Симоне Индзаги, делая ее более вертикальной и вводя в состав новых футболистов.

В последней игре Серии А «Интер» в прагматичном стиле выиграл в гостях у «Удинезе» (1:0), так как экономил силы перед ЛЧ и встречей с «Арсеналом» (1:3), но там постигла неудача. После игры с «Пизой» также будет заключительный тур еврокубков и вряд ли нерадзурри будут играть с полной выкладкой.

«Пиза» продолжает барахтаться в подвале турнирной таблицы и сейчас идет на предпоследней строчке с 14 очками. Команда у Альберто Джилардино управляемая, с характером, но не звездная по характеру.

Тем не менее, «Пиза» постепенно обживается в элите и прибавляют, а последние зимние трансферы и возвращение некоторых игроков с Кубка Африки точно помогут «Пизе» на финише сезона. Один из новичков, нигерийский нападающий Дуросинми уже позволил своему новому клубу, отобрать очки у «Аталанты» (1:1), забив отличный гол головой в конце.

Наш прогноз: победа гостей с форой +2 за 1,94.

«Леванте» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

Сейчас «Леванте» занимает предпоследнюю строчку в таблице Примеры с 14 очками, но игра команды оставляет неплохое впечатление. В прошлом туре она на равных боролась в первом тайме с «Реалом» (0:2), но в итоге все равно уступила.

В «Леванте» есть отличные игроки в группе атаки в лице Этта Эйонга, который уже стал объектом внимания со стороны более статусных клубов и даже московского ЦСКА, а также молодой полузащитник Кристиан Альварес, переход которого в топ-клуб точно не за горами.

Дела у «Эльче» идут гораздо, под началом интересного молодого специалиста Пабло Сарабия команда сейчас располагается на 8-м месте в таблицы Примеры, показывая очень интересный атакующий футбол.

В команде отличный сплав молодых и уже сложившихся футболистов, неплохое финансовое положение. В прошлом туре «Эльче» вел у «Севильи» дома в два мяча, но не смог удержать победу, сыграв вничью (2:2). Всего за 20 матчей разница мячей сейчас равна 27-26.

Наш прогноз: обе забьют за 1,77.

