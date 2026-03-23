«Арсенал» удачно сыграет в женской ЛЧ, «Падерборн 07-2» и «Шальке 04-2» будут забивать в региональной лиге

В очередном экспрессе разберем матчи в женской Лиге чемпионов и в западной региональной лиге Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 24 марта с коэффициентом для ставки за 4.02.

«Вольфсбург» (Ж) — «Лион» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

«Вольфсбург» готовится к матчу с серией из четырёх викторий кряду, но качество футбола остаётся нестабильным. Команда по-прежнему не производит впечатления доминирующей силы, а в Лиге чемпионов уже столкнулась с трудностями в противостоянии с «Ювентусом». Дополнительным фактором риска может стать возможное отсутствие Александры Попп — одной из ключевых фигур в атаке.

Даже родные трибуны не дают «Вольфсбургу» явного преимущества: весной победы даются с минимальным перевесом, а в Лиге чемпионов команда не выигрывает на своём поле уже два поединка кряду.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Лион», напротив, проводит почти безупречный сезон. Подопечные Жонатана Хиральдеса не знают поражений, показывают стабильность и уверенно штампуют победы. Особенно выделяется оборона — одна из лучших в Европе, что подтверждается минимальным количеством пропущенных мячей и серией «сухих» матчей.

С учётом текущей формы команд и возможных кадровых проблем хозяев, «Вольфсбургу» будет крайне сложно вскрыть организованную защиту соперника.

Ставка: Обе забьют за 1.59.

«Арсенал» (Ж) — «Челси» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

«Арсенал» находится в отличном состоянии — команда не проигрывает уже 19 встреч подряд, уверенно действует в атаке и регулярно добивается положительных результатов. Несмотря на травмы Фриды Маанум и Ли Уильямсон, глубина состава позволяет компенсировать потери. В атаке «Арсенал» выглядит очень вариативно: Клои Келли, Алессия Руссо и Стина Блакстениус создают постоянное давление на оборону соперниц. Важно и то, что в этом сезоне команда уже успешно играла против «Челси».

У «Челси» ситуация сложнее. Команда потеряла важные очки в чемпионате и вынуждена бороться за попадание в топ-3. К тому же есть кадровые проблемы: вне игры находятся Саманта Керр и Элли Карпентер, также травмирована Милли Брайт. Это заметно ослабляет как атаку, так и оборону. Тем не менее, команда Сони Бомпастор остаётся крайне опытной на европейской арене и достойно выглядит в сложных выездных матчах.

С точки зрения баланса это встреча примерно равных соперниц. Но текущая форма, фактор домашнего поля и уверенность в очных матчах дают «Арсеналу» небольшое преимущество.

Стоит ждать упорный поединок с минимальным перевесом хозяек поля. Вероятно, «Арсенал» победит или сыграет вничью. «Челси» будет сложно добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Арсенала» с форой (0) за 1.60.

«Падерборн-2» — «Шальке 04-2»

Футбол. Германия. Западная региональная лига

«Падерборн-2» располагается в середине таблицы, замыкая первую десятку. После 26 туров команда набрала 31 очко: в её активе восемь побед, семь ничьих и 11 поражений при разнице мячей 38:31. Последние результаты нельзя назвать стабильными — в пяти предыдущих матчах клуб одержал две победы и потерпел три поражения. В недавней домашней игре «Падерборн-2» уступил «Бохуму-2» со счётом 0:2.

«Шальке 04-2» чувствует себя гораздо увереннее и занимает третью строчку в таблице. У команды из Гельзенкирхена 47 очков после 25 матчей: 14 побед, пять ничьих и шесть поражений, а разница мячей составляет +21. В марте коллектив провёл три встречи, в которых добился победы над «Гютерсло» (3:0), а также сыграл вничью с «Рот-Вайссом» (2:2) и «Фортуной-2» (0:0).

«Шальке 04-2» выглядит более стабильным и закономерно находится выше в таблице. В то же время «Падерборн-2» способен доставить проблемы любому сопернику на своём поле, где регулярно цепляется за очки.

С учётом всех факторов фаворитом является «Шальке 04-2». Вероятно, зрители увидят открытый футбол. Стоит ждать обмен голами и успех команды из Гельзенкирхена.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.58.

Общий коэффициент — 4.02.