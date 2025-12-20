Ждем голы от «МЮ» и «Астон Виллы», «Вильярреал» не устоит против «Барсы»

В этом экспрессе будет разбор предстоящих матчей Серии А, АПЛ и Примеры.

«Кальяри» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Традиционно «Кальяри» на Сардинии играет гораздо сильнее, чем в гостевых встречах. Почти нет сомнений, что в этом матче против одного из аутсайдеров команда Фабио Пизакане сможет забить хотя бы один мяч.

Сейчас в атаке «Кальяри» неплохо смотрится дуэт нападающих Себастьяно Эспозито и Дженнаро Борелли, очень активен на правом фланге молодой Марко Палестра, сейчас один из самых лакомых кусочков на итальянском трансферном рынке. Решил все свои проблемы умнейший полузащитник Гаэтано, который забивает два матча подряд.

Пока «Пизе» сложно в этом сезоне. Новый главный тренер Альберто Джилардино выжимает из него максимум, но многие футболисты не соответствуют уровню Серии А. В зимнее трансферное окно однозначно требуется усиление.

Сейчас «Пиза» идет на предпоследней строчке в таблице Серии А, имея разницу забитых и пропущенных мячей 10-20. В прошлом туре команда уступила прямому конкуренту «Лечче» (0:1), а могла пропустить намного больше, но сопернику не хватило исполнительского мастерства.

Наш прогноз: индивидуальный тотал на хозяев больше 1 за 1,62.

«Вильярреал» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера

В этом сезоне «Вильярреал» снова располагается в лидирующей группе, занимая третье место с 35 очками. Команда Марселино имеет отличный подбор футболистов, особенно в группе атаки и средней линии.

Сейчас победная серия «Вильярреала» в Примере составляет 6 матчей, но две последних игры в других турнирах закончились неудачами. Сначала было неожиданное поражение в ЛЧ дома от «Копенгагена» (2:3), а затем в Кубке Испании от «Расинга», выступающего в Сегунде.

Против «Барселоны» хозяевам точно будет непросто. Сейчас каталонский клуб набрал отличный ход после возвращения в строй Рафиньи, Ямаля и Педри и уверенно разбирается со всеми своими соперниками.

В чемпионате Испании «Барселона» пока уверенно лидирует и на 4 очка опережает своего извечного противника «Реал». В 16-м туре Примеры команда Ханси Флика имела проблемы с «Осасуной» (2:0), но все-таки смогла дожать ее в конце.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,45.

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

После провального старта, когда даже заходила речь об отставке Унаи Эмери, «Астон Вилла» выдала невероятную серию из 9 побед в 10 матчах и сейчас взлетела уже на третью строчку в таблице Премьер-лиге, отставая всего на три очка от лидера «Арсенала».

Некоторые влиятельные эксперты называют бирмингемцев сейчас в числе главных фаворитов сезона. Отличную форму набрали лидеры Роджерс и Уоткинс, залечил болячки Тилеманс, неожиданно мощно заиграл списанный было Буэндия. «Астон Вилла» сейчас очень хороша в атаке.

Имея в атаке Кунью, Мбемо, Фернандеша, Диалло и Шешко всегда можно рассчитывать минимум на один забитый мяч против любого соперника, пусть даже и против мощной сейчас «Астон Виллы», которая тем более не всегда отличается крепкой обороной.

По количеству созданных моментов «Манчестер Юнайтед» сейчас лучший в АПЛ, но немного хромает реализация. Но все равно забитых 30 голов в 16 встречах впечатляют, правда и пропущено уже 26 мячей. В последнем туре команда Аморима выдала триллер с «Борнмутом» (4:4), эта игра может получится также очень результативной.

Наш прогноз: обе забьют за 1,54.

Общий коэффициент — 3.62.