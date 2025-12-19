В этом экспрессе разберем встречи АПЛ, итальянской Серии А и испанской Примеры.

«Эвертон» — «Арсенал»

Футбол. Английская Премьер-лига

«Эвертон» в текущем сезоне борется за попадание в зону еврокубков, занимая девятую строчку в АПЛ после 16-ти матчей. Команда смогла заработать семь побед, три матча вничью и пять поражений при 18-ти забитых и 19-ти забитых мячах. Под руководством Дэвида Мойеса «ириски» в последних поединках смогли подняться в турнирной таблице.

В последних шести матчах «Эвертон» одержал четыре победы и проиграл два поединка. Отметим, что в начале сезона команда выдала серию из восьми встреч без побед, обыграв лишь кризисный «Вулверхемптон» в первом туре АПЛ. «Эвертон» не играет в еврокубках, так что у игроков есть отличная мотивация сфокусироваться на делах внутреннего чемпионата.

«Арсенал» является лидером текущего сезона АПЛ, набрав 36 очков, однако отрыв от «Манчестер Сити» всего два балла, так что мотивацию лондонцев искать не нужно. Команда Микеля Артеты выдала рывок из 18 матчей без поражений. Крайняя неудача случилась в прошлом туре против «Астон Виллы» (1:2).

За «Арсенал» в этом матче многое: качество игры, качество состава и общий настрой команды, которая действительно хочет доминировать. Однако «Эвертон» вполне хорошо чувствует себя с такими командами, играя вторым номером. Зрелищности матчи прибавить тот факт, что обе команды не имеют проблем с травмами в составе.

Наш прогноз: Победа «Арсенала» в матче за 1,57.

«Ювентус» — «Рома»

Футбол. Итальянская Серия А

«Ювентус» в погоне за призовые места этого сезона в чемпионате Италии. Команда вряд ли может претендовать на золото, однако отрыв не самый большой — всего семь очков. «Старая Сеньора» идет на пятом месте с 26 очками при семи победах, пяти матчах вничью и трех поражениях. В Лиге чемпионов команда идет на 17-й строчке с девятью очками после шести туров.

«Рома» находится выше «Ювентуса», занимая четвертую строчку с 30-ю баллами в активе. Римляне одержали десять побед и пять раз проиграли. Подопечные Джан Пьеро Гасперини решили не играть вничью. Как минимум, уже 21 матч к ряду команда завершает победой либо поражением. В Лиге Европы клуб десятый после шести матчей с 12 очками.

«Рома» в последних матчах смотрится чуть лучше «Ювентуса» и достаточно мало пропускает. Однако в атаке хозяева в этом поединке должны показать мастер-класс своим коллегам. Подопечные Лучано Спаллетти забивают в семи матчах к ряду и готовы продолжить эту серию. «Рома», безусловно, будет сушить игру, но голы в матче точно будут.

Наш прогноз: Обе команды забьют в матче за 2,05.

«Вильярреал» — «Барселона»

Футбол. Ла лига

«Вильярреал» в матче постарается ослабить позиции мадридского «Реала» и попортить жизнь каталонцам, как лидеру чемпионата. Команда сейчас занимает третью строчку с 35 очками. «Вильярреал» одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и проиграл два матча. В последних матчах клуб штормит. У подопечных Марселино всего три победы в семи встречах.

«Барселона» в чемпионате Испании идет на первом месте, набрав за 17 матчей 43 очка при 14-ти победах, одной ничье и двух поражениях. Подопечные Ханси Флика больше всех забили в чемпионате — 49 мячей — но и пропускают каталонцы достаточно. Например, «Барселона» выиграла шесть последних матчей, однако пропустила в каждом поединке.

В матче ожидаем зрелищный атакующий футбол, плюсом команды на регулярной основе в очных встречах выдают голевые спектакли, поэтому лучшим решением станет поставить на тотал. В нашем случае тотал больше 3 мячей.

Наш прогноз: Тотал больше 3 мячей в матче за 1,40.

