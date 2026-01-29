Матч в Новосибирске обещает быть жёстким и напряжённым. «Сибирь» набрала мощный ход и играет на эмоциональном подъёме после одной из самых ярких побед сезона, тогда как «Динамо» нуждается в очках, чтобы сохранить давление на лидеров Запада. Хозяева будут делать ставку на плотную игру и темп, гости — на класс и глубину атаки. Цена ошибки в этой встрече будет особенно высока для обеих команд

38' Орлов заблокировал бросок Смита.

37' Гоооооол!!!! 3:0. Что происходит с «Сибирью»? Откуда такая прыть? Просто уничтожают «снеговики» фаворитов! Семён Кошелев получил шайбу у левого борта, ворвался вглубь зоны и бросил в ближний угол ворот! Неколенко и Лещенко в ассистентах.

36' Сотишвили от правого борта бросал, но Бердин вновь отбивает шайбу.

34' Лимож бросал в створ, но снова вратарь «Сибири» надёжен.

33' Пышкайло и Мелош бросали в створ, но Бердин великолепно играет сегодня!

32' В равных составах команды!

32' Лимож бросил мимо створа, а Энас вроде бы в перекладину попал.

31' Шипачёв опасно бросал, но попал точно в Бердина, который зафиксировал шайбу!

31' «Динамо» в полном составе.

30' Шипачёв из выгодной позиции не смог забросить шайбу.

30' В формате 3 на 4 игра продолжается!

30' Ещё одно удаление в составе «Сибири»: Тимур Ахияров за задержку соперника наказан.

29' Обоюдное удаление за грубость: Фёдор Гордеев и Даниил Липский проведут две минуты на скамейке штрафников.

28' Широков из-за ворот сделал передачу на Орлова, который бросил в касание, но Фукале поймал шайбу в ловушку!

26' Гоооооол!!! 2:0. Широков из-за лицевой сделал передачу в центр зоны, откуда Фёдор Гордеев здорово бросил в ближний угол ворот! Это первая шайба Гордеева в текущем сезоне!

26' Вновь Приски бросал, Фукале отразил шайбу, на отскоке могли быть первыми хозяева, но Шипачёв выручил свою команду, обокрав соперника.

25' Приски бросил со средней дистанции от правого борта, но Фукале зафиксировал шайбу!

24' Стась попал в створ, но Бердин парировал.

23' Гордеев заблокировал бросок Шипачёва.

22' Галиев добавлял, но Бердин зафиксировал шайбу!

22' Диц бросал от левого борта, но Бердин парировал!

21' Бориков бросал, но Фукале парировал.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

20' Первый период окончен! Хороший темп взяли команды со старта, матч смотрится!

20' Баклашёв попал в створ, но прямо по позиции вратаря.

20' Сушко бросал, но мимо створа.

20' Минута до конца периода.

19' Лещенко проводит 550-й матч в КХЛ.

18' Шипачёв бросил слева в створ, но Бердин зафиксировал шайбу! Более 8 минут без пауз играли команды.

18' 8 минут без пауз.

17' Хенкель из средней зоны бросал, но Бердин выручил.

17' Семь минут без пауз идёт игра.

16' Сушко делал передачу на пятак, но Локтионов не смог забить.

16' Более пяти минут без пауз играют команды!

15' Энэс бросал из выгодной позиции, но Бердин справился!

14' Более четырёх минут команды играют без пауз.

13' Опасно атаковал Аланов, но справился с броском Фукале.

13' Энас на пятаке подставлял клюшку после передачи Лиможа, но выручил Бердин.

11' Аланов и Зайцев бросали, но их заблокировали защитники.

10' Аланов бросил в створ, но Фукале зафиксировал шайбу.

08' Гооооооол!!!! 1:0. Бросил Ахияров, но Фукале отбил шайбу, Климович её подобрал и сделал передачу на Алексея Яковлева, который не промахнулся в пустой угол ворот!

08' В полном составе «Динамо».

08' Лещенко слева бросал, но Усов его заблокировал.

07' Косолапов с центра бросал, но Фукале отразил шайбу.

06' Первое удаление в матче! Кристиан Хенкель наказан двухминутным штрафом за задержку соперника. «Сибирь» в большинстве играть будет.

06' Бек бросил в створ, но по позиции вратаря. Фукале зафиксировал шайбу.

05' Гости пока не нанесли ни одного броска.

04' Лещенко сделал передачу вдоль ворота на пятак в сторону Неколенко, но тот с убойной позиции не попал в створ — выше!

03' Андреофф дважды за атаку бросал, но Фукале выручил!

02' Хороший темп взяли команды со старта.

01' Лимож бросил из центра чужой зоны, но выше шайба пролетела.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

15:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

15:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

15:25 Основные вратари: Михаил Бердин и Закари Фукале.

15:20 Главный судья: Владимир Мочалов (Москва, Россия); Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия); Линейный: Александр Литвинов (Россия).

15:15 Матч пройдёт на «Сибирь-Арене» (Новосибирск, Россия), вместимостью 12000 зрителей.

Стартовые составы команд

Сибирь: Михаил Бердин, Антон Красоткин, Егор Зайцев, Егор Аланов, Чейз Приски, Фёдор Гордеев, Никита Баклашёв, Михаил Орлов, Тимур Ахияров, Павел Ткаченко, Семён Кошелев, Архип Неколенко, Антон Косолапов, Андрей Локтионов, Энди Андреофф, Максим Сушко, Иван Климович, Александр Першаков, Вячеслав Лещенко, Сергей Широков, Алексей Яковлев, Тейлор Бек.

Динамо Минск: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Брэди Лайл, Даррен Диц, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Сергей Кузнецов, Андрей Стась, Даниил Сотишвили, Егор Карабань, Егор Бориков, Илья Усов, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло, Станислав Галиев.

Сибирь

Новосибирцы пережили резкий разворот по ходу сезона. Команда, которая к середине регулярного чемпионата шла в числе аутсайдеров Востока, сейчас уверенно держится в зоне плей-офф, занимая восьмую строчку конференции с 47 очками. Ключевым стал отрезок из трёх выездных побед подряд — над «Металлургом» (2:1), «Ак Барсом» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2). Особенно показательна игра в Нижнем Новгороде, где «Сибирь», уступая 1:2 за минуту до сирены, забросила трижды за 30 секунд и забрала максимум очков. Этот матч стал важным психологическим маркером для команды Ярослава Люзенкова.

Динамо Минск

Минчане продолжают идти в группе лидеров Западной конференции и занимают второе место, набрав 66 очков в 49 матчах. Несмотря на это, январь получился для команды Дмитрия Квартальнова неровным: в десяти последних встречах лишь четыре победы, пять поражений в основное время и одно — за его пределами. Даже при таких результатах «Динамо» сохраняет комфортную позицию в таблице и по потерянным очкам опережает «Локомотив». Атака остаётся главным оружием «зубров». В матче с «Шанхайскими Драконами» (6:1) минчане решили исход встречи уже в первые две минуты, а лидеры нападения продолжают делать разницу. При этом на выезде результаты заметно хуже: всего три победы в десяти последних гостевых матчах, и по этому показателю «Динамо» уступает сразу шести командам Запада.

Личные встречи

В рамках КХЛ команды провели 34 очных матча: 19 побед у «Сибири» и 15 — у минского «Динамо». Однако текущая динамика явно на стороне белорусского клуба — пять последних встреч остались за «зубрами». В первом круге нынешнего сезона минчане разгромили новосибирцев на своём льду со счётом 7:0, нанеся 55 бросков в створ ворот «Сибири».

