прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 29 января. Начало встречи — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: После 51 игры «Сибирь» закрепилась на 8-й позиции Востока с 47 очками на счету. На 6 баллов северяне опережают в таблице «Амур» и «Барыс».

Последние матчи: В середине предыдущей игровой недели «Сибирь» зафиксировала сенсационную победу на льду «Металлурга» Мг (2:1).

За встречей с сильнейшей командой лиги последовала победа на площадке «Ак Барса» (3:2, бул.). В последнем матче подопечные Ярослава Люзенкова нанесли поражение «Торпедо» (4:2).

Не сыграют: Даниил Валитов, Илья Федотов.

Состояние команды: «Сибирь» проявила сильнейшие игровые качества в максимально правильный момент, когда прямые конкуренты переживают затяжной спад.

В трех последних матчах «Сибирь» поочередно снесла сильных соперников, ни разу не пропустив больше 2 голов. При этом все локальные успехи были зафиксированы в гостях.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В активе минского «Динамо» — 66 очков после 49 матчей. В таблице Востока белорусы находятся на 2-м месте, по дополнительным показателям опережая «Северсталь».

Последние матчи: На прошлой неделе «Динамо» Минск потерпело поражение от «Локомотива» в гостевой битве лидеров (1:2).

После провала в Ярославле команда Дмитрия Квартальнова вернулась в Беларусь, где прикончила «Шанхайских Драконов» (6:1). В следующем матче в родных стенах минчане уступили «Салавату Юлаеву» (1:2, от).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: «Динамо» Минск по-прежнему дышит в спину лидеру Запада, однако результаты последних матчей указывают на снижение темпа и возможную накопленную усталость.

В десяти предыдущих матчах коллектив Дмитрия Квартальнова потерпел шесть поражений. Приятным моментом для белорусов является тот факт, что команда не пропускала больше 1 гола в трех последних встречах.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск потерпело 7 поражений в 10 последних гостевых матчах

«Динамо» Минск обыграло «Сибирь» в 5 последних личных встречах

«Динамо» Минск забрасывало 4 шайбы и более в 3 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 4.37, ничья — в 4.47, победа «Динамо» Минск — в 1.73.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Сибирь» набрала приличный по своим меркам ход и проявила неуступчивость в матчах против топов, находящихся в отличной форме. За счет характера команде удается скрывать некоторые игровые недочеты. В аналогичном ключе сибиряки попытаются провести очередную встречу — на этот раз при поддержке родных трибун.

1.90 «Сибирь» победит с форой +1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: «Сибирь» победит с форой +1 за 1.90.

Прогноз: Команда Ярослава Люзенкова вряд ли решится на игру на встречных курсах против самого результативного клуба Запада. Динамовцы же в текущей форме не будут настаивать на обратном и проведут скромный матч в плане голевой активности.

1.84 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.84.