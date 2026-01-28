В очередном экспрессе рассмотрим матчи в Лиге Европы

«Ноттингем Форест» — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы

Текущий сезон стал для «Ноттингем Форест» историческим — клуб впервые за три десятилетия вернулся в еврокубки. Команда с великой европейской историей, блиставшая в прошлом веке, долгие годы оставалась на вторых ролях в английском футболе и не приближалась к континентальным турнирам. На фоне столь длительного перерыва интерес к «лесникам» был высоким: перед стартом Лиги Европы букмекеры называли их одним из главных претендентов на трофей.

Однако на практике реализовать этот потенциал команда так и не сумела. Уже на старте сезона клубное руководство дестабилизировало ситуацию, расставшись с Нуну Эшпириту Санту — архитектором прошлогоднего прогресса. Его преемник также не задержался, и к январю команду возглавил Шон Дайч. Под его руководством «Форест» оказался втянут в борьбу за выживание в Премьер-лиге, а в Лиге Европы занимает лишь средние позиции без реальных амбиций.

«Ференцварош» предельно мотивирован. Команда Робби Кина идёт седьмой, опережая «Порту», занимающий девятое место, всего на одно очко. При удачном стечении обстоятельств «Ференцварошу» может быть достаточно и ничейного результата, чтобы остаться в топ-8, и именно этот вариант, вероятно, станет для гостей минимальной целью.

Даже с учётом возможной ротации, резервисты «Ноттингем Форест» превосходят по классу основу венгерской команды. Поэтому гости, скорее всего, сосредоточатся на обороне и будут действовать максимально осторожно. В таких условиях встреча вряд ли получится результативной.

Ставка: ТМ 3 за 1.53.

«Црвена Звезда» — «Сельта»

Футбол. Лига Европы

Нынешний сезон складывается для «Црвены Звезды» далеко не однозначно. Белградский клуб начал футбольный год с серьёзного разочарования, не сумев пробиться в основной этап Лиги чемпионов — дорогу в главный еврокубок сербам неожиданно перекрыл кипрский «Пафос».

В Лиге Европы команда смотрится достойно, однако на внутренней арене привычного доминирования больше нет. Ранее руководство «Црвены Звезды» решилось на смену главного тренера. В декабре пост наставника был доверен Деяну Станковичу.

«Сельта» в последние сезоны стабильно прогрессирует под руководством Клаудио Хиральдеса. В прошлом году клуб из Виго впервые за десятилетие квалифицировался в еврокубки, вновь получив путёвку в Лигу Европы — как это уже было в сезоне-2016/2017, когда испанцы сенсационно добрались до полуфинала турнира. В текущем розыгрыше минимальная задача командой уже выполнена: в предыдущем туре «Сельта» обеспечила себе участие в стыковых матчах.

Букмекеры не верят в успех испанского клуба, считая фаворитом именно хозяев поля. Напомним, предстоящая игра станет дебютной для Станковича на домашней арене в статусе главного тренера «Црвены Звезды».

Ставка: Победа «Црвены Звезды» с форой (0) за 1.65.

«Бетис» — «Фейеноорд»

Футбол. Лига Европы

Одна из ключевых игр заключительного тура общего этапа Лиги Европы пройдёт в Севилье, где сойдутся два коллектива, для которых турнирная мотивация всё ещё имеет серьёзное значение. «Бетис» подходит к финальному матчу раунда, занимая восьмую строчку таблицы.

«Фейеноорд» в нынешнем сезоне огорчает собственных поклонников. Единственным серьёзным аргументом в защиту команды Робина ван Перси остаётся второе место в Эредивизи, которое в перспективе даёт прямую путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. В остальном ожидания от работы легендарного экс-форварда «Арсенала» и сборной Нидерландов пока не оправдываются. Несмотря на это, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

В предыдущем туре испанцы имели возможность досрочно гарантировать себе финиш в первой восьмёрке, однако поражение от ПАОКа в Салониках со счётом 0:2 спутало планы. Следом последовала неудача и в национальном первенстве — поражение от скромного «Алавеса». При этом на своём стадионе «Бетис» традиционно выглядит значительно увереннее.

У «Фейеноорда» ситуация ещё сложнее. Всего шесть набранных очков за семь туров оставляют роттердамцев за пределами топ-24, а значит, в последнем матче их устраивает только победа. С учётом турнирных раскладов и стилистики обеих команд логично ожидать открытой игры с акцентом на атаку.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.54.

Общий коэффициент — 3.88.