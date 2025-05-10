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    Экспресс дня 10 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Марко Николич
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, России и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Саутгемптон» проведет следующий сезон в Чемпионшипе. Команда просто доигрывает текущий чемпионат. «Святые» идут на последнем, 20-м месте в таблице. Набрано 11 очков в 35 встречах.

    В апреле-мае «Саутгемптон» набрал лишь два очка. Из шести матчей команда проиграла четыре. Скорее всего, будет очередная неудача. Шансы добиться успеха в поединке с «Манчестер Сити» очень низкие.

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    • «Манчестер Сити» c cередины марта смог прибавить и улучшить положение в таблице. На данный момент команда идет на третьей строчке. Набрано 64 очка в 35 встречах.

    У «Манчестер Сити» пятиматчевая выигрышная серия. Получится ли у команды снова победить? Букмекеры не верят в сенсацию. Вряд ли «горожане» оступятся во встрече с главным аутсайдером АПЛ.

    Ставка: Обе не забьют за 1.87.

    ЦСКА — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России

    ЦСКА в нынешнем сезоне борется за медали. На данный момент клуб находится на 3-м месте, набрав 52 очка. Марко Николич помог команде набрать отличную форму. Ранее специалист был признан лучшим тренером по итогам апреля.

    Болельщиков ЦСКА беспокоит форма Аббосбека Файзуллаева. Узбек вообще перестал забивать. Полузащитник никак не может адаптироваться к новой схеме Николича. Файзуллаев в 2025 году не забил ни одного гола. Возможно, Аббосбека прорвет в игре с лидером РПЛ?

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    «Краснодар» продолжает удерживать первое место. Но в дерби с ЦСКА легко не будет. Букмекеры затруднились назвать явного фаворита. Ранее «быки» добились трех побед кряду, но все они получились вымученными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В первом круге «Краснодар» отпраздновал викторию. Команда одолела ЦСКА со счетом 2:1. Сейчас при определенных раскладах победа над армейцами может принести «быкам» чемпионский титул.

    Ставка: ТБ 2 за 1.56.

    «Лацио» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лацио» в таблице Серии А находится на шестом месте. У клуба 63 очка по итогам 35 матчей. Разница мячей составляет 58-45.

    В чемпионате Италии «Лацио» не уступает достаточно давно. Беспроигрышная серия римского коллектива в Серии А составляет шесть матчей. В текущем месяце уже была сыграна одна встреча. 4 мая «Лацио» в гостях одолел «Эмполи» со счетом 1:0.

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    • «Ювентус» располагается в топ-4. Команда нацелена в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Шансы очень неплохие. Но в оставшихся матчах нужно набрать побольше очков, поскольку конкуренты находятся совсем близко.

    В ближайшей встрече хозяева являются фаворитами. Дома «Лацио» не проигрывает с 26 января. В матче первого круга туринский клуб оказался сильнее. 19 октября 2024 года «Ювентус» на своем поле одолел римлян со счетом 1:0.

    Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.52.

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