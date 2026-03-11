В этом экспрессе разберем матчи в Лиге Европы и Лиге конференций. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 12 марта с коэффициентом для ставки за 4.44.

«Сельта» — «Лион»

Футбол. Лига Европы

Болельщики в Виго ещё не отошли от недавнего противостояния с «Реалом». Мадридцы приехали не в оптимальном составе, но были предельно мотивированы после серии неудач в Ла Лиге и сумели вырвать победу в самой концовке встречи. Несмотря на поражение, тот матч не отражает реальную форму «Сельты». До игры с грандом команда из Виго выдала серию из четырёх побед подряд и в целом стабильно набирает очки в чемпионате.

Общий этап Лиги Европы испанский клуб прошёл без лишнего напряжения, сделав ставку на внутренний турнир. Шестнадцатое место отправило команду в стыковой раунд, где «Сельта» уверенно справилась с ПАОКом, обыграв греков дома и на выезде. Сейчас коллектив Клаудио Хиральдеса идёт шестым в чемпионате Испании и сохраняет реальные шансы на еврокубки в следующем сезоне.

«Лион» проводит один из лучших сезонов за последние годы. Французский клуб мощно выглядел как на внутренней арене, так и в еврокубках. Победные серии в основном этапе турнира позволили команде финишировать первой, опередив по дополнительным показателям «Астон Виллу». Однако к весне стабильность гостей снизилась. Команда выдала длительную серию побед, но затем результаты пошли на спад.

«Сельта» уверенно играет дома, находится в хорошем физическом состоянии и показывает организованный футбол против сильных соперников. Гостям будет крайне сложно добиться победы в Виго.

Ставка: Победа «Сельты» с нулевой форой за 1.53.

«Лилль» — «Астон Вилла»

Футбол. Лига Европы

Гости считаются одними из главных фаворитов турнира. Команду Унаи Эмери букмекеры относили к претендентам на трофей ещё до начала соревнований, и по ходу общего этапа бирмингемцы подтверждали этот статус стабильной и уверенной игрой.

Сейчас «Астон Вилла» переживает второй спад по ходу сезона, поэтому шансы французского клуба на положительный результат заметно возрастают. Английская команда подходит к матчу на серии из четырёх игр без побед. Похожий отрезок был у коллектива Эмери в начале сезона, когда команда испытывала серьёзные проблемы с реализацией и долго не могла отличиться.

Французский клуб проводит неоднозначный сезон. Летом «доги» потеряли нескольких важных футболистов, поэтому перед стартом чемпионата специалисты не относили их к претендентам на высокие места. Тем не менее текущее положение команды в Лиге 1 выглядит вполне закономерным — «Лилль» остаётся крепким и организованным коллективом, способным навязать борьбу сильным соперникам.

На общем этапе Лиги Европы французы не сумели пробиться в число лучших и были вынуждены начинать плей-офф со стыкового раунда. В противостоянии с «Црвеной Звездой» команда сначала уступила дома, но затем сумела взять реванш на выезде и дожать соперника в дополнительное время.

Стоит ждать результативный матч. Высока вероятность, что отличиться сумеют оба соперника.

Ставка: Обе команды забьют за 1.67.

«Самсунсор» — «Райо Вальекано»

Футбол. Лига конференций

Турецкий «Самсунспор» редко появляется в еврокубках, поэтому уже сам факт участия в Лиге конференций можно считать серьёзным достижением для клуба. Команда пробилась в турнир как третий представитель чемпионата Турции, пропустив вперёд только «Фенербахче» и «Галатасарай». Однако шагнуть в более престижную Лигу Европы коллективу не удалось — в квалификации турки уступили «Панатинаикосу» по сумме двух матчей.

На общем этапе Лиги конференций «Самсунспор» выступал нестабильно. Команда ярко стартовала и после трёх туров даже возглавляла таблицу, набрав максимум очков. Но затем результаты резко ухудшились: два поражения и ничья отбросили турецкий клуб на двенадцатую позицию. В стыковом раунде плей-офф «Самсунспор» сумел реабилитироваться, уверенно разобравшись со «Шкендией», продемонстрировав заметную разницу в классе. Текущая форма турецкой команды вызывает вопросы. В национальном чемпионате «Самсунспор» заметно сдал по сравнению с прошлым сезоном и идёт лишь в середине таблицы.

Испанский «Райо Вальекано» также нельзя назвать опытным участником международных турниров, однако уровень соперников в Ла Лиге обеспечивает мадридцам более серьёзную игровую закалку. Команда не слишком удачно совмещала еврокубки и внутренний чемпионат, но всё же сумела достойно пройти общий этап Лиги конференций.

В чемпионате Испании «Райо Вальекано» поначалу находился рядом с зоной вылета, однако в последние недели ситуация изменилась. Команда заметно прибавила, стала надёжнее действовать в обороне и стабильно набирать очки. Беспроигрышная серия придала футболистам уверенности. По уровню состава и качеству игры испанский клуб выглядит предпочтительнее «Самсунспора».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.

Общий коэффициент — 4.44.