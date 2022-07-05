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    «Мальме» и «Лудогорец» сделают хороший задел, «Хальмстад» исправится за осечку

    Экспресс дня 5 июля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июля
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    «Мальме»
    На этот раз в традиционном экспрессе из трех матчей будут поединки квалификации Лиги чемпионов и первого шведского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мальме» — «Викингур»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Мальме» является чемпионом Швеции двух последних сезонов и в прошлом году даже добрался до групповой стадии Лиги чемпионов, но занял там последнее место в квартете.

    В текущем же первенстве, которое разыгрывается по системе весна-осень, «небесно-голубые» выступают пока не лучшим образом, находясь на пятом месте. А накануне они проиграли одному из аутсайдеров чемпионата на его поле со счетом 1:2.

    «Викингур» же в этом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с предвариловки, выиграв там поочередно у двоих соперников. Сперва исландцы разгромили эстонскую «Левадию» 6:1, а затем прошли «Интер» из Андорры 1:0.

    Что касается внутреннего первенства, тот там клуб из Рейкьявика идет в верхней части турнирной таблицы, но на защиту титула уже не претендует. Отметим, что сейчас у «викингов» серия из восьми побед подряд во всех турнирах.

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    • Между этими командами большая разница в классе. И шведы на своем поле в первой игре должны сделать неплохой задел перед ответкой.

    Ставка: победа «Мальме» с форой (-1,5) за 1.70.

    «Лудогорец» — «Сутьеска»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Лудогорец» — бессменный чемпион Болгарии последних 11 сезонов. За это время команда также неплохо зарекомендовала себя и на евроарене, дважды добираясь до групповой стадии Лиги чемпионов.

    Правда, болгары в последнее время не так успешны в главном еврокубке, но в соревнованиях рангом пониже добиваются определенных достижений, четыре года подряд добираясь до группового этапа Лиги Европы, выйдя даже дважды в плей-офф.

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    «Сутьеска» — 5-кратный чемпион Черногории. В еврокубках же она выступает довольно-таки скромно и более одного раунда отбора не проходила никогда.

    В прошлом году команда смогла преодолеть один этап квалификации в Лиге конференций, пройдя грузинскую «Гагру», но уже на следующей стадии была выбита «Маккаби» из Тель-Авива.

    Болгарский чемпионов на своем поле просто обязан добиваться уверенной победы над скромным черногорским коллективом.

    Ставка: победа «Лудогореца» с форой (-2) за 2.10.

    «Хальмстад» — «Йёнчёпинг»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Хальмстад» еще в прошлом сезоне выступал в элитном шведском дивизионе, но не смог там удержаться. Однако коллектив планирует сходу вернуться в высшую лигу.

    На текущий момент команда идет на второй строке, но по потерянным очкам является лидером. В своей последней проведенной игре первенства «Хальмстад» дома проиграл одному из середняков 1:2, тем самым прервав 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой семь раз победил.

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    «Йёнчёпинг» же ведет борьбу за выживание в первом шведском дивизионе. Сейчас он находится в зоне плей-аут, опережая прямой вылет на два очка, а от безопасной строки отстает на пять пунктов.

    У команды очень скромные результаты в этом сезоне. Две победы при двух ничьих и семи фиаско. В своей последней игре чемпионата «Йёнчёпинг» дома расписал мировую 2:2 с соседом по турнирке, а перед этим дважды подряд уступал.

    Один из лидеров первенства не допустит второй подряд осечки на своем поле. Ставим здесь на викторию хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Хальмстада» с форой (-1) за 1.65.

    Общий коэффициент — 5.89.

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    Экспресс дня 5 июля: прогноз, ставка (5.89), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Экспресс. «Мальме» и «Лудогорец» сделают хороший задел, «Хальмстад» исправится за осечку
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