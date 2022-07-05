На этот раз в традиционном экспрессе из трех матчей будут поединки квалификации Лиги чемпионов и первого шведского дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальме» — «Викингур»

Футбол. Лига чемпионов

«Мальме» является чемпионом Швеции двух последних сезонов и в прошлом году даже добрался до групповой стадии Лиги чемпионов, но занял там последнее место в квартете.

В текущем же первенстве, которое разыгрывается по системе весна-осень, «небесно-голубые» выступают пока не лучшим образом, находясь на пятом месте. А накануне они проиграли одному из аутсайдеров чемпионата на его поле со счетом 1:2.

«Викингур» же в этом розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с предвариловки, выиграв там поочередно у двоих соперников. Сперва исландцы разгромили эстонскую «Левадию» 6:1, а затем прошли «Интер» из Андорры 1:0.

Что касается внутреннего первенства, тот там клуб из Рейкьявика идет в верхней части турнирной таблицы, но на защиту титула уже не претендует. Отметим, что сейчас у «викингов» серия из восьми побед подряд во всех турнирах.

Между этими командами большая разница в классе. И шведы на своем поле в первой игре должны сделать неплохой задел перед ответкой.

Ставка: победа «Мальме» с форой (-1,5) за 1.70.

«Лудогорец» — «Сутьеска»

Футбол. Лига чемпионов

«Лудогорец» — бессменный чемпион Болгарии последних 11 сезонов. За это время команда также неплохо зарекомендовала себя и на евроарене, дважды добираясь до групповой стадии Лиги чемпионов.

Правда, болгары в последнее время не так успешны в главном еврокубке, но в соревнованиях рангом пониже добиваются определенных достижений, четыре года подряд добираясь до группового этапа Лиги Европы, выйдя даже дважды в плей-офф.

«Сутьеска» — 5-кратный чемпион Черногории. В еврокубках же она выступает довольно-таки скромно и более одного раунда отбора не проходила никогда.

В прошлом году команда смогла преодолеть один этап квалификации в Лиге конференций, пройдя грузинскую «Гагру», но уже на следующей стадии была выбита «Маккаби» из Тель-Авива.

Болгарский чемпионов на своем поле просто обязан добиваться уверенной победы над скромным черногорским коллективом.

Ставка: победа «Лудогореца» с форой (-2) за 2.10.

«Хальмстад» — «Йёнчёпинг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Хальмстад» еще в прошлом сезоне выступал в элитном шведском дивизионе, но не смог там удержаться. Однако коллектив планирует сходу вернуться в высшую лигу.

На текущий момент команда идет на второй строке, но по потерянным очкам является лидером. В своей последней проведенной игре первенства «Хальмстад» дома проиграл одному из середняков 1:2, тем самым прервав 8-матчевую беспроигрышную серию, в которой семь раз победил.

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«Йёнчёпинг» же ведет борьбу за выживание в первом шведском дивизионе. Сейчас он находится в зоне плей-аут, опережая прямой вылет на два очка, а от безопасной строки отстает на пять пунктов.

У команды очень скромные результаты в этом сезоне. Две победы при двух ничьих и семи фиаско. В своей последней игре чемпионата «Йёнчёпинг» дома расписал мировую 2:2 с соседом по турнирке, а перед этим дважды подряд уступал.

Один из лидеров первенства не допустит второй подряд осечки на своем поле. Ставим здесь на викторию хозяев с форой -1.

Ставка: победа «Хальмстада» с форой (-1) за 1.65.

Общий коэффициент — 5.89.