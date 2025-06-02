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    Зверев и Грикспор снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Зверев — Грикспор. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Грикспор
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 02 Июня 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 15:00 Таллон Грикспор

    Таллон Грикспор

  • Нидерланды
    •

    Зверев

    Саша восьмой год подряд выиграл на французском мейджоре не менее трех матчей.

    Текущий турнир немецкий теннисист начал с победы над американцем Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

    Во втором раунде у Зверева случился небольшой сбой в начале матча против нидерландца Йеспера де Йонга — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

    В третьем круге Зверев одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 7:6, 6:1.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше полуфинала. В прошлом сезоне он дошел в Париже до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

    Грикспор

    Таллон тем временем впервые в карьере добрался на Ролан Гаррос до 1/8 финала.

    В третьем круге нидерландский теннисист с трудом выиграл у 106-й ракетки мира Итана Куинна — 4:6, 6:1, 6:7, 6:1, 6:4.

    В стартовом матче Грикспор одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.

    Во втором раунде Грикспор выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3.

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    В текущем сезоне Таллон провел на грунте 17 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и шесть поражений. В апреле он дошел до финала на турнире в Марракеше и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.80.

    Прогноз: Саша и Таллон наверняка уже устали друг от друга. Только за последний год они провели между собой шесть матчей! На этом отрезке у Зверева пять побед и лишь одно поражение, но при этом абсолютно все встречи получились максимально утомительными. Год назад Зверев был в шаге от поражения в матче против Грикспора в третьем круге Ролан Гаррос — тогда они дошли до решающего тай-брейка. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет неспокойно.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Грикспор?

    Матч Зверев — Грикспор состоится 02 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Грикспор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 37,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Грикспор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 37,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Грикспор?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Грикспор?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.80.

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