Зверев — Грикспор. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Ролан Гаррос 2 июня 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в 1/8 финала Ролан Гаррос. Матч пройдет 2 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Грикспор, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша восьмой год подряд выиграл на французском мейджоре не менее трех матчей.

Текущий турнир немецкий теннисист начал с победы над американцем Лернером Тьеном — 6:3, 6:3, 6:4.

Во втором раунде у Зверева случился небольшой сбой в начале матча против нидерландца Йеспера де Йонга — 3:6, 6:1, 6:2, 6:3.

В третьем круге Зверев одержал уверенную победу над итальянцем Флавио Коболли — 6:2, 7:6, 6:1.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

После 2020 года Зверев ни разу не проигрывал на Ролан Гаррос раньше полуфинала. В прошлом сезоне он дошел в Париже до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Грикспор

Таллон тем временем впервые в карьере добрался на Ролан Гаррос до 1/8 финала.

В третьем круге нидерландский теннисист с трудом выиграл у 106-й ракетки мира Итана Куинна — 4:6, 6:1, 6:7, 6:1, 6:4.

В стартовом матче Грикспор одержал волевую победу над американцем Маркосом Гироном — 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Во втором раунде Грикспор выиграл у канадца Габриэля Диалло — 7:5, 7:6, 1:6, 6:3.

В текущем сезоне Таллон провел на грунте 17 матчей. На этом отрезке у него 11 побед и шесть поражений. В апреле он дошел до финала на турнире в Марракеше и до четвертьфинала на «пятисотнике» в Мюнхене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.80.

Прогноз: Саша и Таллон наверняка уже устали друг от друга. Только за последний год они провели между собой шесть матчей! На этом отрезке у Зверева пять побед и лишь одно поражение, но при этом абсолютно все встречи получились максимально утомительными. Год назад Зверев был в шаге от поражения в матче против Грикспора в третьем круге Ролан Гаррос — тогда они дошли до решающего тай-брейка. Скорее всего, в предстоящем матче тоже будет неспокойно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 2.02.