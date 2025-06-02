ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило Игроки ЦСКА празднуют победу в серии пенальтиАкинфеев снова тащит в «Лужниках». ЦСКА забрал самый унылый, но самый нужный Кубок Даниил Медведев Традиционный провал Медведева, прорыв Бублика и камбэк Свентек
  • 20:15
    • ЦСКА обыграл «Ростов» и стал обладателем Кубка России
  • 23:50
    • «Кремонезе» обыграл «Специю» и вернулся в Серию А
  • 21:12
    • Тороп подписал долгосрочный контракт с ЦСКА
  • 19:25
    • Соболенко одолела Анисимову и пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 18:37
    • Усман Дембеле признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона 2024/25
  • 17:41
    • Свентек с трудом прошла Рыбакину на «Ролан Гаррос»
  • 17:01
    • «Зенит» выиграл у ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Киз спокойно оформит выход в четвертьфинал?

    Киз — Баптист. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 02 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Мэдисон Киз
    Прогноз и ставки на Киз — Баптист
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мэдисон Киз
    Две американки Мэдисон Киз и Хейли Баптист встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Баптист, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 02 Июня 2025 года

    Мэдисон Кис

  • США
    •  Мэдисон Кис 15:30 Хейли Баптист

    Хейли Баптист

  • США
    •

    Мэдисон Киз

    Состояние Киз близко к идеальному, а её игра на «Ролан Гаррос» превосходит все ожидания. Американка без особых проблем прошла три круга соревнований, и останавливаться на достигнутом не планирует.

    Сила соперниц Мэдисон по первых двух раундам оставляла желать лучшего, поэтому неудивительно, что Киз относительно легко забралась в четвертый круг парижских соревнований.

    Но в последней игре против Кенин пришлось потрудиться, поскольку Мэдисон провела матч из трех равных сетов, где оказалась сильнее соперницы всего на чуть-чуть.

    В очередном поединке на турнире действующей победительнице «Australian Open» придется играть снова против соотечественницы, и вероятность её прохода дальше весьма высока.

    Хейли Баптист

    По фактическим результатам этот турнир уже стал самым успешным для Баптист, если брать турниры Большого Шлема.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Перед стартом «Ролан Гаррос» Хейли вообще никто не рассчитывал увидеть на такой поздней стадии, но своей игрой она полностью заслужила место числе 16 лучших теннисисток турнира.

    Нельзя говорить, что соперницы у темнокожей теннисистки были слабые, но в последнем проведенном матче против Бузас Майнейро испанка не была похожа сама на себя.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Вряд ли у Баптист есть шансы против куда более опытной Киз, но физическая форма 23-летней американке позволит играть на равных против Мэдисон хотя бы на первых порах матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Мэдисон в этом поединке: победа Киз — 1.30, победа Баптист — 3.57.

    Прогноз: Киз одержит довольно легкую победу в этом поединке.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.90.

    Альтернативный прогноз: Упорной игры в этой встрече ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Киз — Баптист?

    Матч Киз — Баптист состоится 02 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Киз — Баптист?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Киз — Баптист?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Киз — Баптист?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Киз — Баптист?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Андреева — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Александрова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Буассон — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бублик — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тернана — Пескара
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Амазонас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайсанду — Крисиума
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Киз — Баптист: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 02.06.202518:30. Киз спокойно оформит выход в четвертьфинал?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры