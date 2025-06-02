Киз — Баптист. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 02 июня 2025 года

Две американки Мэдисон Киз и Хейли Баптист встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Киз — Баптист, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мэдисон Киз

Состояние Киз близко к идеальному, а её игра на «Ролан Гаррос» превосходит все ожидания. Американка без особых проблем прошла три круга соревнований, и останавливаться на достигнутом не планирует.

Сила соперниц Мэдисон по первых двух раундам оставляла желать лучшего, поэтому неудивительно, что Киз относительно легко забралась в четвертый круг парижских соревнований.

Но в последней игре против Кенин пришлось потрудиться, поскольку Мэдисон провела матч из трех равных сетов, где оказалась сильнее соперницы всего на чуть-чуть.

В очередном поединке на турнире действующей победительнице «Australian Open» придется играть снова против соотечественницы, и вероятность её прохода дальше весьма высока.

Хейли Баптист

По фактическим результатам этот турнир уже стал самым успешным для Баптист, если брать турниры Большого Шлема.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Перед стартом «Ролан Гаррос» Хейли вообще никто не рассчитывал увидеть на такой поздней стадии, но своей игрой она полностью заслужила место числе 16 лучших теннисисток турнира.

Нельзя говорить, что соперницы у темнокожей теннисистки были слабые, но в последнем проведенном матче против Бузас Майнейро испанка не была похожа сама на себя.

Вряд ли у Баптист есть шансы против куда более опытной Киз, но физическая форма 23-летней американке позволит играть на равных против Мэдисон хотя бы на первых порах матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Мэдисон в этом поединке: победа Киз — 1.30, победа Баптист — 3.57.

Прогноз: Киз одержит довольно легкую победу в этом поединке.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.90.

Альтернативный прогноз: Упорной игры в этой встрече ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.48.