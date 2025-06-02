Экспресс дня 2 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Румынии, Исландии и Эфиопии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Униря Слобозия» — «Волунтари»

Футбол. Чемпионат Румынии

«Униря Слобозия» рассчитывает сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Румынии на следующий сезон. Команда находится в непростой ситуации. Нужно выигрывать стыки.

В первом поединке с «Волунтари» «Униря Слобозия» уступила в гостях. Было зафиксировано поражение со счетом 1:2. Получится ли взять реванш в домашней встрече?

«Волунтари» имеет преимущество по итогам первого матча. Команда воспользовалась поддержкой родных трибун и добилась успеха. Но дуэль состоит из двух встреч. Впереди крайне сложный выезд.

Букмекеры считают, что представитель элитного дивизиона одержит победу. «Униря Слобозия» должна как следует подготовиться к решающему матчу. Скорее всего, команда реабилитируется за поражение в первой встрече.

Ставка: Победа «Унири» за 1.84.

«Валюр» — «Фрам»

Футбол. Чемпионат Исландии

«Валюр» в таблице чемпионата Исландии располагается на 4-м месте. В активе команды 15 набранных очков. У «Валюра» 4 победы, три ничьи и два поражения.

В мае «Валюр» выиграл четыре матча из шести. Команда находится в хорошей форме. В нынешнем сезоне «Валюр» способен побороться за медали.

В таблице «Фрам» идет шестым. Команда отстает от «Валюра» на три очка. В девяти матчах чемпионата Исландии «Фрам» одержал 4 победы, потерпел 5 поражений и ни разу не сыграл вничью.

Прогнозы и ставки на футбол

«Фрам» выиграл два последних выездных матча. Но букмекеры не верят в успех гостей в предстоящем матче. Высока вероятность, что «Валюр» завоюет три очка на своем поле.

Ставка: Обе забьют за 1.52.

«Адама Сити» — «Бахр-Дар»

Футбол. Чемпионат Эфиопии

В мае «Адама Сити» выиграл один матч из трех. 29 мая команда дома одолела «Хадию Хоссану» со счетом 1:0. Стоит отметить, что «Адама Сити» с марта по май отпраздновал лишь одну победу.

«Адама Сити» является андердогом в предстоящей встрече. Команда далека от оптимальной формы. В такой ситуации сенсация крайне маловероятна.

Безвыигрышная серия «Бахр-Дара» составляет три матча. Команда не побеждает со 2 мая. Однако у «Бахр-Дара» есть все шансы начать июнь с виктории. Букмекеры полагают, что три очка достанутся гостям.

Последний раз команды встречались 21 июня 2024 года. Тогда «Бахр-Дар» победил со счетом 3:2. Удастся ли клубу вновь порадовать своих поклонников? Стоит отметить, что в 2025 году «Бахр-Дар» выиграл в гостях лишь один раз.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.42.

Общий коэффициент — 3.97.